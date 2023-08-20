https://crimea.ria.ru/20230820/rossiyskaya-armiya-bet-vraga-vsu-poteryali-esche-705-boevikov-za-sutki-1130833697.html

Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки

Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки

Российские военные уничтожили еще 705 боевиков ВСУ, отразили десятки вражеских атак, попытку прорыва диверсантов, уничтожили боевую технику противника,... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T15:57

2023-08-20T15:57

2023-08-20T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 705 боевиков ВСУ, отразили десятки вражеских атак, попытку прорыва диверсантов, уничтожили боевую технику противника, вооружения и склады с боеприпасами. Об этом в воскресенье сообщиди в Минобороны России.Запорожское, Донецкое, Южно-Донецкое направленияНа Запорожском направлении отражено восемь атак противника в районах Работино и Вербового.Потери противника составили до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, артиллерийская система М777, производства США, гаубицы - британская FH-70 и американская M119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Донецком направлении отражены шесть атак ВСУ в Красногоровки, Первомайского, Веселого Майорска и Старомихайловка. Противник потерял свыше 280-ти боевиков убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, уничтожены вражеские полевые склады боеприпасов.На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп, уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Купянское, Краснолиманское, Херсонское направленияНа Купянском направлении в успешно отражено шесть атак, противник потерял до 60-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскаую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30.На Краснолиманском направлении отражены три атаки, уничтожено до 70-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Херсонском - убиты до 30-ти боевиков, уничтожены два автомобиля и склад боеприпасов в районе Очакова."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражена живая сила и военная техника в 153-х районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM.Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуРабота группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков

https://crimea.ria.ru/20230820/rabota-gruppy-dnepr-vsu-poteryali-za-sutki-bolee-50-boevikov-1130831147.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , новости