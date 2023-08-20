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Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки
Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки
Российские военные уничтожили еще 705 боевиков ВСУ, отразили десятки вражеских атак, попытку прорыва диверсантов, уничтожили боевую технику противника,... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T15:57
2023-08-20T16:00
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 705 боевиков ВСУ, отразили десятки вражеских атак, попытку прорыва диверсантов, уничтожили боевую технику противника, вооружения и склады с боеприпасами. Об этом в воскресенье сообщиди в Минобороны России.Запорожское, Донецкое, Южно-Донецкое направленияНа Запорожском направлении отражено восемь атак противника в районах Работино и Вербового.Потери противника составили до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, артиллерийская система М777, производства США, гаубицы - британская FH-70 и американская M119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Донецком направлении отражены шесть атак ВСУ в Красногоровки, Первомайского, Веселого Майорска и Старомихайловка. Противник потерял свыше 280-ти боевиков убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, уничтожены вражеские полевые склады боеприпасов.На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп, уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Купянское, Краснолиманское, Херсонское направленияНа Купянском направлении в успешно отражено шесть атак, противник потерял до 60-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскаую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30.На Краснолиманском направлении отражены три атаки, уничтожено до 70-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Херсонском - убиты до 30-ти боевиков, уничтожены два автомобиля и склад боеприпасов в районе Очакова."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражена живая сила и военная техника в 153-х районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM.Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации86 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуРабота группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , новости
Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки

Минобороны: российские военные уничтожили еще 705 боевиков ВСУ

15:57 20.08.2023 (обновлено: 16:00 20.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще 705 боевиков ВСУ, отразили десятки вражеских атак, попытку прорыва диверсантов, уничтожили боевую технику противника, вооружения и склады с боеприпасами. Об этом в воскресенье сообщиди в Минобороны России.

Запорожское, Донецкое, Южно-Донецкое направления

На Запорожском направлении отражено восемь атак противника в районах Работино и Вербового.Потери противника составили до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, артиллерийская система М777, производства США, гаубицы - британская FH-70 и американская M119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Донецком направлении отражены шесть атак ВСУ в Красногоровки, Первомайского, Веселого Майорска и Старомихайловка. Противник потерял свыше 280-ти боевиков убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, уничтожены вражеские полевые склады боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп, уничтожено более 130-ти украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Купянское, Краснолиманское, Херсонское направления

На Купянском направлении в успешно отражено шесть атак, противник потерял до 60-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскаую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении отражены три атаки, уничтожено до 70-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Херсонском - убиты до 30-ти боевиков, уничтожены два автомобиля и склад боеприпасов в районе Очакова.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражена живая сила и военная техника в 153-х районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM.Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 461 самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники.
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