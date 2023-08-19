https://crimea.ria.ru/20230819/vsu-lishilis-pochti-1000-boevikov-za-sutki-khod-spetsoperatsii-1130822388.html

ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации

ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 19.08.2023

ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции нанесли противнику поражение в 139 районах и уничтожили за сутки почти 1000 украинских РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T16:47

2023-08-19T16:47

2023-08-19T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции нанесли противнику поражение в 139 районах и уничтожили за сутки почти 1000 украинских боевиков, а также десятки единиц военной техники, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения "Западной" группировки войск успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области.Донецкое направлениеБойцы группировки войск "Южная" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ возле Андреевки, Веселого, Красногоровки и Невельского Донецкой Народной Республики. Возле Торецка и Новомихайловки уничтожены два склада боеприпасов.Южно-Донецкое направлениеЗдесь работает группировка войск "Восток". Силами подразделений отражена атака штурмовой группы ВСУ у поселка Урожайное Донецкой Народной Республики, а также отбиты налеты диверсантов.Запорожское и Краснолиманское направленияРоссийскими силами с участием авиации и артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Здесь уничтожено до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и американская гаубица М119.На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" также отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее Кузьмино в Луганской Народной Республике. На данном направлении ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.А на Херсонском направлении комплексным огневым поражением уничтожено около 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Мста-Б".Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а возле Голоскова Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание в штабе группировки СВОСбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – МинобороныКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России

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