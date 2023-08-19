https://crimea.ria.ru/20230819/putin-provel-soveschanie-v-shtabe-gruppirovki-svo-1130815938.html

Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T09:11

2023-08-19T09:11

2023-08-19T09:11

владимир путин (политик)

новости сво

ростов-на-дону

кремль

валерий герасимов

сергей шойгу

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля.Подробности встречи не уточняются.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя Шойгу дал характеристику военной технике НАТО

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, ростов-на-дону, кремль, валерий герасимов, сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии