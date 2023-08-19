Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230819/putin-provel-soveschanie-v-shtabe-gruppirovki-svo-1130815938.html
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T09:11
2023-08-19T09:11
владимир путин (политик)
новости сво
ростов-на-дону
кремль
валерий герасимов
сергей шойгу
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129649302_0:136:2938:1788_1920x0_80_0_0_e4a199d3cfc12dc9eaecdc78dc1f55c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля.Подробности встречи не уточняются.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя Шойгу дал характеристику военной технике НАТО
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129649302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71a46dfbc3b0a8305bd34384ceb27ec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости сво, ростов-на-дону, кремль, валерий герасимов, сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии
Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

09:11 19.08.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", - говорится в сообщении.
Подробности встречи не уточняются.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
Шойгу дал характеристику военной технике НАТО
Владимир Путин (политик)Новости СВОРостов-на-ДонуКремльВалерий ГерасимовСергей ШойгуАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Путин провел совещание в штабе группировки СВО
08:46В Керчи мужчину унесло на матрасе в море
08:05Территория СЭЗ: инвесторы вложили в Крым 270 млрд рублей
07:22На Крымом сбита украинская ракета С-200 - Минобороны
07:07Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 августа
22:02Главные события и заявления дня: 18 августа
21:56Главные новости Крыма: 18 августа
21:12Жительница Симферополя отдала более миллиона рублей за лекарства-пустышки
20:38В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
20:24Левый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
20:17Поймать и наказать вандала - эксперт "ЖКХ-Контроль" оценил новый закон
19:39Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение
19:38"ЛизеАлерт" Крым 5 лет: в свой юбилей поисковики-спасатели подводят итоги
19:18SHAMAN в Крыму раскрыл главный секрет своего творчества
19:11Рога и копыта: зачем Зеленскому форум оборонных индустрий на Украине
18:45Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму
18:30Севастополь простился с погибшим на Херсощине гвардейцем
18:10Крым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатся
Лента новостейМолния