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Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Путин провел совещание в штабе группировки СВО - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T09:11
2023-08-19T09:11
2023-08-19T09:11
владимир путин (политик)
новости сво
ростов-на-дону
кремль
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сергей шойгу
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Кремля.Подробности встречи не уточняются.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинских войск за июль в зоне специальной военной операции. Они составили 20,8 тысячи военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая 10 немецких танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.Читайте также на РИА Новости Крым:ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя Шойгу дал характеристику военной технике НАТО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), новости сво, ростов-на-дону, кремль, валерий герасимов, сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии
Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону