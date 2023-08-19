https://crimea.ria.ru/20230819/sbity-23-bespilotnika-vsu-za-sutki--minoborony-1130820853.html
Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны
Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны
Российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за минувшие сутки, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T15:27
2023-08-19T15:27
2023-08-19T15:13
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армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за минувшие сутки, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, после начала спецоперации российскими силами были уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11387 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в субботу сообщалось, что российские силы ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Московской и Белгородской областей, разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской областиВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородБеспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника