https://crimea.ria.ru/20230819/sbity-23-bespilotnika-vsu-za-sutki--minoborony-1130820853.html

Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны

Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны

Российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за минувшие сутки, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T15:27

2023-08-19T15:27

2023-08-19T15:13

пво

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за минувшие сутки, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны, после начала спецоперации российскими силами были уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11387 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в субботу сообщалось, что российские силы ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Московской и Белгородской областей, разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской областиВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородБеспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)