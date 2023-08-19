https://crimea.ria.ru/20230819/boytsy-dnepra-vskryli-pozitsiyu-boevikov-vsu-v-ostrovnoy-zone-khersonschiny-1130817055.html
Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области 14 боевиков ВСУ, ранены восемь. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T12:13
2023-08-19T12:13
2023-08-19T12:13
новости сво
херсонская область
группировка войск "днепр"
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области 14 боевиков ВСУ, ранены восемь. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне разгромлена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника - пять военнослужащих убиты и четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении бойцы "Днепра" ликвидировали 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Украинские силы потеряли здесь трех человек убитыми и двух ранеными.Кроме того, на Каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате убиты четыре боевика ВСУ, еще двое ранены.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымом сбита украинская ракета С-200 - МинобороныРаботает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за суткиЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили 14 боевиков ВСУ в Херсонской области