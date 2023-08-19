https://crimea.ria.ru/20230819/boytsy-dnepra-vskryli-pozitsiyu-boevikov-vsu-v-ostrovnoy-zone-khersonschiny-1130817055.html

Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины

Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области 14 боевиков ВСУ, ранены восемь. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T12:13

2023-08-19T12:13

2023-08-19T12:13

новости сво

херсонская область

группировка войск "днепр"

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/09/1119666416_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_483e9916ad36dc708be301e0d259bcd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области 14 боевиков ВСУ, ранены восемь. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне разгромлена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника - пять военнослужащих убиты и четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении бойцы "Днепра" ликвидировали 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Украинские силы потеряли здесь трех человек убитыми и двух ранеными.Кроме того, на Каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате убиты четыре боевика ВСУ, еще двое ранены.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымом сбита украинская ракета С-200 - МинобороныРаботает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за суткиЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу