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Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области 14 боевиков ВСУ, ранены восемь. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T12:13
2023-08-19T12:13
новости сво
херсонская область
группировка войск "днепр"
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области 14 боевиков ВСУ, ранены восемь. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне разгромлена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника - пять военнослужащих убиты и четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении бойцы "Днепра" ликвидировали 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Украинские силы потеряли здесь трех человек убитыми и двух ранеными.Кроме того, на Каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате убиты четыре боевика ВСУ, еще двое ранены.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымом сбита украинская ракета С-200 - МинобороныРаботает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за суткиЛевый берег Днепра у села Казачьи Лагеря зачищен от боевиков ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили 14 боевиков ВСУ в Херсонской области

12:13 19.08.2023
 
© Фото: Официальное интернет-представительство президента УкраиныБоец ВСУ
Боец ВСУ
© Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области 14 боевиков ВСУ, ранены восемь. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в результате огневого поражения в островной зоне разгромлена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери противника - пять военнослужащих убиты и четверо получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении бойцы "Днепра" ликвидировали 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Украинские силы потеряли здесь трех человек убитыми и двух ранеными.
Кроме того, на Каховском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате убиты четыре боевика ВСУ, еще двое ранены.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" вытеснили боевиков ВСУ с левого берега Днепра у села Казачьи Лагеря в Алешкинском округе.
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Новости СВОХерсонская областьГруппировка войск "Днепр"Армия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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