https://crimea.ria.ru/20230825/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-bolee-70-snaryadov-za-sutki-1130945112.html

Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки

Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки

Удары ВСУ по населенным пунктам Белгородской области продолжаются. За минувшие сутки были обстреляны 14 сел и хуторов. Повреждена инфраструктура, жертв среди... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T12:50

2023-08-25T12:50

2023-08-25T12:52

вячеслав гладков

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126004530_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_25245dca9fb3f14c1f066f1a8e3049d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по населенным пунктам Белгородской области продолжаются. За минувшие сутки были обстреляны 14 сел и хуторов. Повреждена инфраструктура, жертв среди населения нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Обстрелы артиллерийскими снарядами боевиками ВСУ проведены по селам Белгородского района: Журавлевка (5 прилетов), Щетиновка (11 прилетов). По два снаряда выпущено по селу Красный Хутор и МАПП "Нехотеевка".В Валуйском городском округе был обстрелян хутор Леоновка: прилетело 5 снарядов. В одном из частных домов выбиты окна.В Волоконовском районе атака ВСУ произведена 14 минометными снарядами по окраине хутора Старый. 4 артиллерийских снаряда выпущено по территории рядом с селом Грушевка. ⠀В Грайворонском городском округе окраину села Безымено обстреляли из миномета и гранатомета: установлено 8 минометных снарядов и один гранатометный выстрел.В Шебекинском городском округе 12 минометных снарядов выпущено по селу Середа, по два по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков.Под минометном обстрелом Украины оказалось и село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов. Установлены повреждения в двух автомобилях и в пяти частных домах: посечены фасады, выбиты окна.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской областиУкраинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известноЧто означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, всу (вооруженные силы украины)