https://crimea.ria.ru/20230825/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-bolee-70-snaryadov-za-sutki-1130945112.html
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки
Удары ВСУ по населенным пунктам Белгородской области продолжаются. За минувшие сутки были обстреляны 14 сел и хуторов. Повреждена инфраструктура, жертв среди... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T12:50
2023-08-25T12:50
2023-08-25T12:52
вячеслав гладков
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по населенным пунктам Белгородской области продолжаются. За минувшие сутки были обстреляны 14 сел и хуторов. Повреждена инфраструктура, жертв среди населения нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Обстрелы артиллерийскими снарядами боевиками ВСУ проведены по селам Белгородского района: Журавлевка (5 прилетов), Щетиновка (11 прилетов). По два снаряда выпущено по селу Красный Хутор и МАПП "Нехотеевка".В Валуйском городском округе был обстрелян хутор Леоновка: прилетело 5 снарядов. В одном из частных домов выбиты окна.В Волоконовском районе атака ВСУ произведена 14 минометными снарядами по окраине хутора Старый. 4 артиллерийских снаряда выпущено по территории рядом с селом Грушевка. ⠀В Грайворонском городском округе окраину села Безымено обстреляли из миномета и гранатомета: установлено 8 минометных снарядов и один гранатометный выстрел.В Шебекинском городском округе 12 минометных снарядов выпущено по селу Середа, по два по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков.Под минометном обстрелом Украины оказалось и село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов. Установлены повреждения в двух автомобилях и в пяти частных домах: посечены фасады, выбиты окна.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской областиУкраинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известноЧто означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО
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вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, всу (вооруженные силы украины)
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 снарядов за сутки
ВСУ обстреляли 14 населенных пунктов Белгородской области за сутки – губернатор Гладков
12:50 25.08.2023 (обновлено: 12:52 25.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по населенным пунктам Белгородской области продолжаются. За минувшие сутки были обстреляны 14 сел и хуторов. Повреждена инфраструктура, жертв среди населения нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Солнцевка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Обстрелы артиллерийскими снарядами боевиками ВСУ проведены по селам Белгородского района: Журавлевка (5 прилетов), Щетиновка (11 прилетов). По два снаряда выпущено по селу Красный Хутор и МАПП "Нехотеевка".
В Валуйском городском округе был обстрелян хутор Леоновка: прилетело 5 снарядов. В одном из частных домов выбиты окна.
В Волоконовском районе атака ВСУ произведена 14 минометными снарядами по окраине хутора Старый. 4 артиллерийских снаряда выпущено по территории рядом с селом Грушевка. ⠀
В Грайворонском городском округе окраину села Безымено обстреляли из миномета и гранатомета: установлено 8 минометных снарядов и один гранатометный выстрел.
В Шебекинском городском округе 12 минометных снарядов выпущено по селу Середа, по два по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков.
Под минометном обстрелом Украины оказалось и село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилетов. Установлены повреждения в двух автомобилях и в пяти частных домах: посечены фасады, выбиты окна.
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