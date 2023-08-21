https://crimea.ria.ru/20230821/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-ob-obmene-belgoroda-na-nato-1130846679.html

Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО

Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО

Слова Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство Украины в НАТО" можно было бы считать просто неудачной шуткой, если бы многие неонацисты... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T12:51

2023-08-21T12:51

2023-08-21T12:51

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

мнения

игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство Украины в НАТО" можно было бы считать просто неудачной шуткой, если бы многие неонацисты из окружения украинского лидера не заявляли неоднократно о планах захватить исконные российские территории, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Возможно, Зеленский вспомнил свою прежнюю профессию и попытался на серьезном мероприятии пошутить и таким образом ответить, что ни о каком обмене (украинских территорий на членство в НАТО – ред.) речи идти не может. Но многие из окружения Зеленского в свое время говорили что Белгород, Краснодар, Таганрог и другие российские территории являются "украинскими землями" и должны быть "возвращены". Поэтому Зеленский вроде бы и глупость сморозил, и в то же время часть планов Киева подтвердил", - считает Шатров.По словам эксперта, многие до сих пор еще не понимают, что в феврале прошлого года российское руководство, начав специальную военную операцию, "предотвратило против РФ агрессию, результатом которой режим Зеленского ставил в том числе и захват российской территории".Ранее в ходе визита в Данию Зеленский, комментируя журналистам предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО, заявил, что Киев "готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова Зеленского "передозировкой".Читайте также на РИА Новости Крым:Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнениеВоенный ресурс Украины почти исчерпан – ШойгуПочему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнение

https://crimea.ria.ru/20230818/roga-i-kopyta-zachem-zelenskomu-forum-oboronnykh-industriy-na-ukraine-1130804769.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), мнения, игорь шатров, россия, украина, политика, новости сво, белгород, нато