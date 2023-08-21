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Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО
Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО
Слова Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство Украины в НАТО" можно было бы считать просто неудачной шуткой, если бы многие неонацисты... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T12:51
2023-08-21T12:51
2023-08-21T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство Украины в НАТО" можно было бы считать просто неудачной шуткой, если бы многие неонацисты из окружения украинского лидера не заявляли неоднократно о планах захватить исконные российские территории, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Возможно, Зеленский вспомнил свою прежнюю профессию и попытался на серьезном мероприятии пошутить и таким образом ответить, что ни о каком обмене (украинских территорий на членство в НАТО – ред.) речи идти не может. Но многие из окружения Зеленского в свое время говорили что Белгород, Краснодар, Таганрог и другие российские территории являются "украинскими землями" и должны быть "возвращены". Поэтому Зеленский вроде бы и глупость сморозил, и в то же время часть планов Киева подтвердил", - считает Шатров.По словам эксперта, многие до сих пор еще не понимают, что в феврале прошлого года российское руководство, начав специальную военную операцию, "предотвратило против РФ агрессию, результатом которой режим Зеленского ставил в том числе и захват российской территории".Ранее в ходе визита в Данию Зеленский, комментируя журналистам предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО, заявил, что Киев "готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова Зеленского "передозировкой".Читайте также на РИА Новости Крым:Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнениеВоенный ресурс Украины почти исчерпан – ШойгуПочему Запад настаивает на мирных переговорах по Украине – мнение
https://crimea.ria.ru/20230818/roga-i-kopyta-zachem-zelenskomu-forum-oboronnykh-industriy-na-ukraine-1130804769.html
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владимир зеленский (президент украины), мнения, игорь шатров, россия, украина, политика, новости сво, белгород, нато
Что означают слова Зеленского об "обмене Белгорода" на НАТО
Шатров: слова Зеленского о Белгороде – подтверждение планов Киева захватить территории РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым.
Слова Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство Украины в НАТО" можно было бы считать просто неудачной шуткой, если бы многие неонацисты из окружения украинского лидера не заявляли неоднократно о планах захватить исконные российские территории, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Возможно, Зеленский вспомнил свою прежнюю профессию и попытался на серьезном мероприятии пошутить и таким образом ответить, что ни о каком обмене (украинских территорий на членство в НАТО – ред.) речи идти не может. Но многие из окружения Зеленского в свое время говорили что Белгород, Краснодар, Таганрог и другие российские территории являются "украинскими землями" и должны быть "возвращены". Поэтому Зеленский вроде бы и глупость сморозил, и в то же время часть планов Киева подтвердил", - считает Шатров.
По словам эксперта, многие до сих пор еще не понимают, что в феврале прошлого года российское руководство, начав специальную военную операцию, "предотвратило против РФ агрессию, результатом которой режим Зеленского ставил в том числе и захват российской территории".
"Я понимаю попытки представить из Зеленского клоуна, и где-то так и есть, но дело в том, что за ним стоят далеко не клоуны, а люди, имеющие широкомасштабные агрессивные планы в отношении России. И относиться к любым заявлениям этого человека как к спектаклю, на мой взгляд, не стоит. За этими, как будто сделанными в бреду, словами стоят серьезные, далеко идущие планы", - подчеркнул политолог.
Ранее в ходе визита в Данию Зеленский, комментируя журналистам предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО, заявил, что Киев "готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова Зеленского "передозировкой".
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