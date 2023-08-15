https://crimea.ria.ru/20230815/primut-li-ukrainu-v-nato-v-obmen-na-priznanie-novykh-regionov-rf--mnenie-1130755932.html

Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнение

Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнение - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Примут ли Украину в НАТО в обмен на признание новых регионов РФ – мнение

Даже если Украина признает утраченные территории за Россией, она вряд ли будет нужна НАТО как член альянса, так как вместе с собой принесет в блок угрозу... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T19:10

2023-08-15T19:10

2023-08-15T19:10

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Даже если Украина признает утраченные территории за Россией, она вряд ли будет нужна НАТО как член альянса, так как вместе с собой принесет в блок угрозу развязывания ядерной войны с Россией, что никому не нужно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Начальник штаба НАТО, глава личной канцелярии генсека Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в альянсе, если откажется от территорий, на которые претендует Россия. "Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО", – сказал Йенсен в интервью норвежской газете Verdens Gang, отметив, что это одно из возможных решений. Он также добавил, что "в интересах всех, чтобы военные действия не повторились".По словам Юрия Кнутова, "сама по себе такая идея теоретически жизнеспособна".Но, даже если киевский режим согласится на такой вариант, оставшаяся часть Украины в НАТО не нужна ни самому альянсу, ни России, поскольку это чревато крайне опасной эскалацией замороженного конфликта в будущем, считает эксперт.Потому что это, по сути, замораживание конфликта, а потом трансформация его в конфликт между Россией и НАТО. А это война с применением вначале тактического, а потом стратегического ядерного оружия. На мой взгляд, это нереально", – сказал Кнутов.По мнению эксперта, подобные высказывания в информационном поле появляются для того, чтобы в принципе готовить общественное мнение к возможному заключению мирного соглашения с Россией за счет территориальных уступок Украины. Ранее Кнутов высказал мнение о том, как Россия должны бороться с надводными беспилотными катерами, которые все чаще атакуют Крымский мост и корабли ВМФ. Читайте также на РИА Новости Крым:"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и ЛондонаКонтрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактикуШойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем же

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, юрий кнутов, россия, украина, нато