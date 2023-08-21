https://crimea.ria.ru/20230821/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-belgorodskuyu-oblast---chto-izvestno-1130855965.html

Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно

Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно

Еще один украинский беспилотник сбит российской системой противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T15:50

2023-08-21T15:50

2023-08-21T15:57

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит российской системой противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, добавили в военном ведомстве.Это уже вторая попытка украинских боевиков атаковать регион. Ранее под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Противник сбросил осколочный боеприпас для гранатомета с беспилотного аппарата. В результате повреждения получил автомобиль, люди не пострадали.Днем ранее над Белгородской областью системой противовоздушной обороны были сбиты три цели в воздухе.В понедельник над Московской областью утром силами ПВО была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, первый аппарат был около 7 утра обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Второй БПЛА зафиксировали и уничтожили в 08:16, как раз над территорией Истринского района Московской области. В результате пострадали двое жителей Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью – МинобороныВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородНад Крымом сбита украинская ракета С-200 – Минобороны

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости