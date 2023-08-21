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Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно
Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно
Еще один украинский беспилотник сбит российской системой противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T15:50
2023-08-21T15:57
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит российской системой противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, добавили в военном ведомстве.Это уже вторая попытка украинских боевиков атаковать регион. Ранее под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Противник сбросил осколочный боеприпас для гранатомета с беспилотного аппарата. В результате повреждения получил автомобиль, люди не пострадали.Днем ранее над Белгородской областью системой противовоздушной обороны были сбиты три цели в воздухе.В понедельник над Московской областью утром силами ПВО была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, первый аппарат был около 7 утра обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Второй БПЛА зафиксировали и уничтожили в 08:16, как раз над территорией Истринского района Московской области. В результате пострадали двое жителей Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью – МинобороныВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородНад Крымом сбита украинская ракета С-200 – Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости
Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно

Минобороны: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

15:50 21.08.2023 (обновлено: 15:57 21.08.2023)
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит российской системой противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В 14:30 киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России с применением БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.
Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, добавили в военном ведомстве.
Это уже вторая попытка украинских боевиков атаковать регион. Ранее под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Противник сбросил осколочный боеприпас для гранатомета с беспилотного аппарата. В результате повреждения получил автомобиль, люди не пострадали.
Днем ранее над Белгородской областью системой противовоздушной обороны были сбиты три цели в воздухе.
В понедельник над Московской областью утром силами ПВО была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, первый аппарат был около 7 утра обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Второй БПЛА зафиксировали и уничтожили в 08:16, как раз над территорией Истринского района Московской области. В результате пострадали двое жителей Московской области.
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Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФНовости
 
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