Рейтинг@Mail.ru
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230820/gladkov-utochnil-chto-nad-belgorodom-pvo-sbila-tri-vozdushnye-tseli-1130834966.html
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T17:58
2023-08-20T17:58
вячеслав гладков
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
белгород
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_4715db5bb1799372263ecbc9c95cf18c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как сообщало Минобороны, 20 августа около 14.00 мск и 14.40 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20230820/rossiyskie-pvo-sbili-bpla-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-1130833531.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a4e309f153bce2070a1c8d65a6f9134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, белгород, белгородская область
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели

Губернатор Белгородской области уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели

17:58 20.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу.

"Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито три цели", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как сообщало Минобороны, 20 августа около 14.00 мск и 14.40 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области.
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь-С1. - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
15:21
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
Вячеслав ГладковМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьБелгородБелгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Как в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям
18:55Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
18:38Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге
18:19Жаркий воздух и "горячее" море: прогноз погоды в Крыму на неделе
17:58Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
17:24Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства
16:37"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России 2:58
16:33Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16
15:57Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки
15:21Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
14:55Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
14:47Возрождение жемчужины: на ЮБК восстановили Серебряную беседку
14:13Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация
13:07Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области
12:35Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
12:12Работа группы "Днепр": ВСУ потеряли за сутки более 50 боевиков
11:48"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос
11:3386 снарядов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
10:55Пожар на складе Ozon в Подольске - товар горит, людей эвакуировали
10:22Работа Керченской переправы в воскресенье: погода и трафик
Лента новостейМолния