https://crimea.ria.ru/20230820/gladkov-utochnil-chto-nad-belgorodom-pvo-sbila-tri-vozdushnye-tseli-1130834966.html

Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели

Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T17:58

2023-08-20T17:58

2023-08-20T17:58

вячеслав гладков

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

белгород

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как сообщало Минобороны, 20 августа около 14.00 мск и 14.40 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области.

https://crimea.ria.ru/20230820/rossiyskie-pvo-sbili-bpla-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-1130833531.html

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, белгород, белгородская область