https://crimea.ria.ru/20230820/gladkov-utochnil-chto-nad-belgorodom-pvo-sbila-tri-vozdushnye-tseli-1130834966.html
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T17:58
2023-08-20T17:58
2023-08-20T17:58
вячеслав гладков
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
белгород
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как сообщало Минобороны, 20 августа около 14.00 мск и 14.40 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20230820/rossiyskie-pvo-sbili-bpla-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-1130833531.html
белгород
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вячеслав гладков, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, белгород, белгородская область
Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
Губернатор Белгородской области уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сбила три цели воздухе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу.
"Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито три цели", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как сообщало Минобороны, 20 августа около 14.00 мск и 14.40 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области.