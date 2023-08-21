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Беспилотник пытался атаковать Московскую область
Беспилотник пытался атаковать Московскую область - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Беспилотник пытался атаковать Московскую область
Российские военные в понедельник утром пресекли попытку атаки беспилотника по Московской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T08:29
2023-08-21T08:29
2023-08-21T08:29
московская область
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пво
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в понедельник утром пресекли попытку атаки беспилотника по Московской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Минобороны.Уточняется, что дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское, пострадавших нет.В свою очередь, РИА Новости сообщило о том, что в аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
https://crimea.ria.ru/20230820/chp-v-kurske-chto-proiskhodit-na-vokzale-pole-ataki-bpla---foto-1130829483.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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московская область, министерство обороны рф, пво, армия и флот, вооруженные силы россии
Беспилотник пытался атаковать Московскую область
Минобороны: пресечена попытка ВСУ совершить атаку беспилотником