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Беспилотник пытался атаковать Московскую область - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Беспилотник пытался атаковать Московскую область
Беспилотник пытался атаковать Московскую область - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Беспилотник пытался атаковать Московскую область
Российские военные в понедельник утром пресекли попытку атаки беспилотника по Московской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T08:29
2023-08-21T08:29
московская область
министерство обороны рф
пво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в понедельник утром пресекли попытку атаки беспилотника по Московской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Минобороны.Уточняется, что дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское, пострадавших нет.В свою очередь, РИА Новости сообщило о том, что в аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
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московская область, министерство обороны рф, пво, армия и флот, вооруженные силы россии
Беспилотник пытался атаковать Московскую область

Минобороны: пресечена попытка ВСУ совершить атаку беспилотником

08:29 21.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Российские военные в понедельник утром пресекли попытку атаки беспилотника по Московской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Минобороны.
"21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское, пострадавших нет.
В свою очередь, РИА Новости сообщило о том, что в аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
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