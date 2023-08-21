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Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно
Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно
Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T08:52
2023-08-21T08:52
московская область
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пво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.Первый украинский БПЛА самолетного типа был сбит в Подмосковье около 7 утра. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет. Вторая попытка атаки была предпринята через час.Также РИА Новости сообщило о том, что аэропорты Домодедово и Внуково, в которых ранее были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, заработали в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородБеспилотник самолетного типа атаковал БелгородчинуБеспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек
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РИА Новости Крым
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московская область, министерство обороны рф, пво, армия и флот, вооруженные силы россии
Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно

Минобороны: ПВО сбила второй беспилотник над Истринским районом в Подмосковье

08:52 21.08.2023
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.
Первый украинский БПЛА самолетного типа был сбит в Подмосковье около 7 утра. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет. Вторая попытка атаки была предпринята через час.
"В 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также РИА Новости сообщило о том, что аэропорты Домодедово и Внуково, в которых ранее были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, заработали в штатном режиме.
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