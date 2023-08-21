https://crimea.ria.ru/20230821/vtoraya-popytka-ataki-bpla-na-podmoskove--chto-izvestno-1130838147.html

Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно

Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Вторая попытка атаки БПЛА на Подмосковье – что известно

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T08:52

2023-08-21T08:52

2023-08-21T08:52

московская область

министерство обороны рф

пво

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.Первый украинский БПЛА самолетного типа был сбит в Подмосковье около 7 утра. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет. Вторая попытка атаки была предпринята через час.Также РИА Новости сообщило о том, что аэропорты Домодедово и Внуково, в которых ранее были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, заработали в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородБеспилотник самолетного типа атаковал БелгородчинуБеспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек

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2023

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московская область, министерство обороны рф, пво, армия и флот, вооруженные силы россии