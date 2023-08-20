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Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
Российские военные отразили очередную попытку беспилотной атаки на Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T15:21
2023-08-20T15:21
министерство обороны рф
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили очередную попытку беспилотной атаки на Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ.Ранее воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом российской системой ПВО сбито 12 воздушных целей.Как сообщает Минобороны России, около 14.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории РФ.По данным МО, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области.В результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске возник пожар, пять человек получили легкие ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской областиВ Ростовской области отражена атака дронов-камикадзеУдарный беспилотник сбит над Белгородской областью
белгородская область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны

Мнобороны: ВС РФ отразили попытку очередной атаки БПЛА над Белгородской областью

15:21 20.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь-С1. - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили очередную попытку беспилотной атаки на Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ.
Ранее воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом российской системой ПВО сбито 12 воздушных целей.
Как сообщает Минобороны России, около 14.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории РФ.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области" - сказано в сообщении.
По данным МО, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области.
В результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске возник пожар, пять человек получили легкие ранения.
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Министерство обороны РФБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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15:21Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
14:55Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
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