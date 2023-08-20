https://crimea.ria.ru/20230820/rossiyskie-pvo-sbili-bpla-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-1130833531.html
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
Российские военные отразили очередную попытку беспилотной атаки на Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T15:21
2023-08-20T15:21
2023-08-20T15:21
министерство обороны рф
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили очередную попытку беспилотной атаки на Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ.Ранее воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом российской системой ПВО сбито 12 воздушных целей.Как сообщает Минобороны России, около 14.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории РФ.По данным МО, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области.В результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске возник пожар, пять человек получили легкие ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской областиВ Ростовской области отражена атака дронов-камикадзеУдарный беспилотник сбит над Белгородской областью
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
Мнобороны: ВС РФ отразили попытку очередной атаки БПЛА над Белгородской областью