https://crimea.ria.ru/20230820/rossiyskie-pvo-sbili-bpla-nad-belgorodskoy-oblastyu---minoborony-1130833531.html

Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны

Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны

Российские военные отразили очередную попытку беспилотной атаки на Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T15:21

2023-08-20T15:21

2023-08-20T15:21

министерство обороны рф

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

пво

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили очередную попытку беспилотной атаки на Белгородскую область, сообщает Минобороны РФ.Ранее воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом российской системой ПВО сбито 12 воздушных целей.Как сообщает Минобороны России, около 14.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника по объектам на территории РФ.По данным МО, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области.В результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске возник пожар, пять человек получили легкие ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской областиВ Ростовской области отражена атака дронов-камикадзеУдарный беспилотник сбит над Белгородской областью

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), происшествия