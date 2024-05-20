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Главное за день: 20 мая - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Главное за день: 20 мая
Главное за день: 20 мая - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Главное за день: 20 мая
Гибель президента Ирана Раиси при крушении вертолета. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирным регионам России. Перестановки в Министерстве... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T22:52
2024-05-20T22:52
главное за день
новости
крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси
херсонская область
курская область
запорожская область
луганск
макеевка
олег савельев
коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Гибель президента Ирана Раиси при крушении вертолета. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирным регионам России. Перестановки в Министерстве обороны РФ. Новый субштамм коронавируса KP.2.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель Раиси20 мая стало известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, которое произошло накануне. Также погибли все сопровождавшие президента Ирана: министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа. В стране объявлен пятидневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, а также настоящим другом России. Также Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики после гибели президента Эбрахима Раиси. С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран. Выборы нового президента, согласно конституции, должны быть организованы в течение 50 днейУспехи армии РоссииРоссийские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, нанесли поражение противнику возле четырех сел в ДНР, поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, уничтожили 1260 украинских боевиков на всех направлениях, сообщили в понедельник в Минобороны России.Удары по мирным регионам РФВ понедельник украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. При этом шесть человек получили ранения. Также в понедельник ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке. Два человека ранены после атаки украинского дрона на село Теткино Курской области. Мирные жители пострадали также пострадали при атаке врага на поселок Юбилейный в Луганске. Трое мирных жителей получили ранения при атаке на поселок Днепряны Каховского округа.Перестановки в МинобороныВ понедельник назначен новый заместитель министра обороны – руководитель аппарата министра обороны РФ. В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, им стал Олег Савельев. Юрий Садовенко, занимавший ранее эту должность, освобожден от нее другим Указом президента.Новый субштамм ковидаЗаболевание новым субштаммом коронавируса "FLiRT" растет в США. Как пояснил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, это один из "правнуков" "Омикрона". Сейчас есть несколько мутаций "FLiRTа", при этом доминирует KP.2. По симптоматике "FLiRT" не тяжелее, чем были все остальные штаммы коронавируса. Ждать от него агрессивного воздействия на организм человека не стоит. В России не выявлено случаев заражения новым субштаммом коронавируса "FLiRT".
https://crimea.ria.ru/20240520/kakie-otnosheniya-zhdut-rossiyu-i-iran-posle-gibeli-raisi-1137421148.html
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главное за день, новости, крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, херсонская область, курская область, запорожская область, луганск, макеевка, олег савельев, коронавирус
Главное за день: 20 мая

Главные события и заявления понедельника, 20 мая

22:52 20.05.2024
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Гибель президента Ирана Раиси при крушении вертолета. Успехи армии России в зоне спецоперации. Удары ВСУ по мирным регионам России. Перестановки в Министерстве обороны РФ. Новый субштамм коронавируса KP.2.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Гибель Раиси

20 мая стало известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, которое произошло накануне. Также погибли все сопровождавшие президента Ирана: министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем и члены экипажа. В стране объявлен пятидневный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента исламской республики Эбрахима Раиси, назвав его выдающимся политиком, а также настоящим другом России. Также Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики после гибели президента Эбрахима Раиси. С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран. Выборы нового президента, согласно конституции, должны быть организованы в течение 50 дней
Президент Ирана Ибрагим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Вчера, 15:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели Раиси

Успехи армии России

Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, нанесли поражение противнику возле четырех сел в ДНР, поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, уничтожили 1260 украинских боевиков на всех направлениях, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Пентагон
Вчера, 20:44
Пентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ

Удары по мирным регионам РФ

В понедельник украинские боевики осуществили массированный обстрел Васильевки Запорожской области. При этом шесть человек получили ранения. Также в понедельник ВСУ ударили дальнобойной словацкой ракетой по Макеевке. Два человека ранены после атаки украинского дрона на село Теткино Курской области. Мирные жители пострадали также пострадали при атаке врага на поселок Юбилейный в Луганске. Трое мирных жителей получили ранения при атаке на поселок Днепряны Каховского округа.
Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Вчера, 19:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Перестановки в Минобороны

В понедельник назначен новый заместитель министра обороны – руководитель аппарата министра обороны РФ. В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, им стал Олег Савельев. Юрий Садовенко, занимавший ранее эту должность, освобожден от нее другим Указом президента.
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Вчера, 18:43
Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия

Новый субштамм ковида

Заболевание новым субштаммом коронавируса "FLiRT" растет в США. Как пояснил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, это один из "правнуков" "Омикрона". Сейчас есть несколько мутаций "FLiRTа", при этом доминирует KP.2. По симптоматике "FLiRT" не тяжелее, чем были все остальные штаммы коронавируса. Ждать от него агрессивного воздействия на организм человека не стоит. В России не выявлено случаев заражения новым субштаммом коронавируса "FLiRT".
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Вчера, 12:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка эксперта
 
Главное за деньНовостиКрушение вертолета президента Ирана Эбрахима РаисиХерсонская областьКурская областьЗапорожская областьЛуганскМакеевкаОлег СавельевКоронавирус
 
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