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От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя - РИА Новости Крым, 21.08.2023
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя
В результате утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два местных жителя. Информацию в своем официальном Telegram-канале сообщил РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T10:22
2023-08-21T10:22
московская область
андрей воробьев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два местных жителя. Информацию в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Воробьев.По словам чиновника, пострадали жители СНТ “Дорожник” в городском округе Истра. Там на жилой дом упали обломки одного из двух сбитых утром беспилотников.Кроме этого, по данным губернатора области, повреждены еще три дома: в них выбило окна. На месте работают экстренные службы.Как сообщалось ранее, над Московской областью утром в понедельник силы ПВО пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, первый аппарат был около 7 утра обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Второй БПЛА зафиксировали и уничтожили в 08:16, как раз над территорией Истринского района Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью – МинобороныВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородНад Крымом сбита украинская ракета С-200 – Минобороны
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя

Двое жителей Московской области пострадали от сбитого беспилотника

10:22 21.08.2023
 
© Telegram Андрей ВоробьевВ Московской области обломки беспилотника упали на садовый дом
В Московской области обломки беспилотника упали на садовый дом
© Telegram Андрей Воробьев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два местных жителя. Информацию в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
По словам чиновника, пострадали жители СНТ “Дорожник” в городском округе Истра. Там на жилой дом упали обломки одного из двух сбитых утром беспилотников.
“Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась”, - уточнил Андрей Воробьев.
Кроме этого, по данным губернатора области, повреждены еще три дома: в них выбило окна. На месте работают экстренные службы.
Как сообщалось ранее, над Московской областью утром в понедельник силы ПВО пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, первый аппарат был около 7 утра обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Второй БПЛА зафиксировали и уничтожили в 08:16, как раз над территорией Истринского района Московской области.
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Московская областьАндрей ВоробьевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияСкорая помощь
 
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