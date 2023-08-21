https://crimea.ria.ru/20230821/ot-upavshego-v-moskovskoy-oblasti-bpla-postradali-dva-mestnykh-zhitelya-1130839825.html

От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя

От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя - РИА Новости Крым, 21.08.2023

От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя

В результате утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два местных жителя. Информацию в своем официальном Telegram-канале сообщил РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T10:22

2023-08-21T10:22

2023-08-21T10:22

московская область

андрей воробьев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

скорая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130839693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b59e6447b6f7b4af276f5261b72062f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два местных жителя. Информацию в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Воробьев.По словам чиновника, пострадали жители СНТ “Дорожник” в городском округе Истра. Там на жилой дом упали обломки одного из двух сбитых утром беспилотников.Кроме этого, по данным губернатора области, повреждены еще три дома: в них выбило окна. На месте работают экстренные службы.Как сообщалось ранее, над Московской областью утром в понедельник силы ПВО пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, первый аппарат был около 7 утра обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Второй БПЛА зафиксировали и уничтожили в 08:16, как раз над территорией Истринского района Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью – МинобороныВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородНад Крымом сбита украинская ракета С-200 – Минобороны

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь