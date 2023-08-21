https://crimea.ria.ru/20230821/ot-upavshego-v-moskovskoy-oblasti-bpla-postradali-dva-mestnykh-zhitelya-1130839825.html
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя - РИА Новости Крым, 21.08.2023
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя
В результате утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два местных жителя. Информацию в своем официальном Telegram-канале сообщил РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T10:22
2023-08-21T10:22
2023-08-21T10:22
московская область
андрей воробьев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В результате утренней атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два местных жителя. Информацию в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Воробьев.По словам чиновника, пострадали жители СНТ “Дорожник” в городском округе Истра. Там на жилой дом упали обломки одного из двух сбитых утром беспилотников.Кроме этого, по данным губернатора области, повреждены еще три дома: в них выбило окна. На месте работают экстренные службы.Как сообщалось ранее, над Московской областью утром в понедельник силы ПВО пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны РФ, первый аппарат был около 7 утра обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Второй БПЛА зафиксировали и уничтожили в 08:16, как раз над территорией Истринского района Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью – МинобороныВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородНад Крымом сбита украинская ракета С-200 – Минобороны
московская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, скорая помощь
От упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителя
Двое жителей Московской области пострадали от сбитого беспилотника