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Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов
Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов
Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили вооруженные силы Украины по мирным населенным пунктам левого берега Херсонской области за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T10:49
2023-09-17T10:50
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
алешки
голая пристань
каховка
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили вооруженные силы Украины по мирным населенным пунктам левого берега Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах регионах.Массированному обстрелу в течение дня подверглась Старая Збурьевка – по населенному пункту выпустили 12 снарядов. 10 прилетов зафиксировано в Голой Пристани, девять ударов пришлось по Алешкам, по восемь снарядов выпущено по Крынкам и Горностаевке, семь – по Песчановке.В течение ночи киевский режим не прекратил удары по инфраструктуре мирных городов."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Корсунке, Голой Пристани, Алешках, Крынках, Подстепном, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - уточняется в сообщении.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Сутками ранее боевики ударили из артиллерии по Херсонской области 82 раза. Больше всего прилетов было зафиксировано в Новой Каховке. В пятницу в результате удара по городским жилым кварталам один человек погиб и 15 ранены. Кроме того, повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, частные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома восстановили 16 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаУкраинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской областиРакетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу
херсонская область
алешки
голая пристань
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, алешки, голая пристань, каховка, новая каховка
Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов

ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 109 снарядов из ствольной артиллерии

10:49 17.09.2023 (обновлено: 10:50 17.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Алешках
Повседневная жизнь в Алешках - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили вооруженные силы Украины по мирным населенным пунктам левого берега Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах регионах.
Массированному обстрелу в течение дня подверглась Старая Збурьевка – по населенному пункту выпустили 12 снарядов. 10 прилетов зафиксировано в Голой Пристани, девять ударов пришлось по Алешкам, по восемь снарядов выпущено по Крынкам и Горностаевке, семь – по Песчановке.
В течение ночи киевский режим не прекратил удары по инфраструктуре мирных городов.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Корсунке, Голой Пристани, Алешках, Крынках, Подстепном, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - уточняется в сообщении.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Сутками ранее боевики ударили из артиллерии по Херсонской области 82 раза. Больше всего прилетов было зафиксировано в Новой Каховке. В пятницу в результате удара по городским жилым кварталам один человек погиб и 15 ранены. Кроме того, повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, частные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома восстановили 16 сентября.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиАлешкиГолая ПристаньКаховкаНовая Каховка
 
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