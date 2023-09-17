https://crimea.ria.ru/20230917/levoberezhe-khersonskoy-oblasti-pod-ognem-vraga-vypuscheno-109-snaryadov-1131474126.html

Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов

Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Левобережье Херсонской области под огнем врага: выпущено 109 снарядов

Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили вооруженные силы Украины по мирным населенным пунктам левого берега Херсонской области за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T10:49

2023-09-17T10:49

2023-09-17T10:50

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

алешки

голая пристань

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили вооруженные силы Украины по мирным населенным пунктам левого берега Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах регионах.Массированному обстрелу в течение дня подверглась Старая Збурьевка – по населенному пункту выпустили 12 снарядов. 10 прилетов зафиксировано в Голой Пристани, девять ударов пришлось по Алешкам, по восемь снарядов выпущено по Крынкам и Горностаевке, семь – по Песчановке.В течение ночи киевский режим не прекратил удары по инфраструктуре мирных городов."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Корсунке, Голой Пристани, Алешках, Крынках, Подстепном, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - уточняется в сообщении.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Сутками ранее боевики ударили из артиллерии по Херсонской области 82 раза. Больше всего прилетов было зафиксировано в Новой Каховке. В пятницу в результате удара по городским жилым кварталам один человек погиб и 15 ранены. Кроме того, повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, частные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома восстановили 16 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаУкраинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской областиРакетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу

херсонская область

алешки

голая пристань

каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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