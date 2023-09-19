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Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО
Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО
Российские средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа над Орловской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T22:39
2023-09-19T23:23
пво
новости сво
орловская область
белгородская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОЛПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа над Орловской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что речь идет о Белгородской и Орловской областях.Киев регулярно пытается атаковать мирные регионы России с помощью беспилотников. В частности, ранее во вторник украинский БПЛА был уничтожен на подлете к Белгороду, а 17 сентября в городе Орел беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, в результате произошло возгорание, но никто не пострадал, сообщали власти региона. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дроновСбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделюВ Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
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пво, новости сво, орловская область, белгородская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО

Минобороны: над двумя областями РФ уничтожены украинские беспилотники

22:39 19.09.2023 (обновлено: 23:23 19.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОЛПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа над Орловской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.

"19 сентября около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что речь идет о Белгородской и Орловской областях.
Киев регулярно пытается атаковать мирные регионы России с помощью беспилотников. В частности, ранее во вторник украинский БПЛА был уничтожен на подлете к Белгороду, а 17 сентября в городе Орел беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, в результате произошло возгорание, но никто не пострадал, сообщали власти региона.

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ПВОНовости СВООрловская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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