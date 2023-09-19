https://crimea.ria.ru/20230919/ukrainskie-drony-sbity-na-orlovskoy-i-belgorodskoy-oblastyami--mo-1131534117.html

Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО

Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО

Российские средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа над Орловской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T22:39

2023-09-19T22:39

2023-09-19T23:23

пво

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вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОЛПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа над Орловской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что речь идет о Белгородской и Орловской областях.Киев регулярно пытается атаковать мирные регионы России с помощью беспилотников. В частности, ранее во вторник украинский БПЛА был уничтожен на подлете к Белгороду, а 17 сентября в городе Орел беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, в результате произошло возгорание, но никто не пострадал, сообщали власти региона. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили пять HIMARS и 27 вражеских дроновСбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделюВ Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ

орловская область

белгородская область

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2023

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пво, новости сво, орловская область, белгородская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)