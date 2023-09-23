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Сальдо избран губернатором Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Сальдо избран губернатором Херсонской области
Сальдо избран губернатором Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Сальдо избран губернатором Херсонской области
Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области, он уже принес присягу на верность Конституции РФ и народу и вступил в должность. Об этом он сообщил в... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T11:48
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владимир сальдо
херсонская область
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россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области, он уже принес присягу на верность Конституции РФ и народу и вступил в должность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и представление его кандидатуры, а депутатам – за поддержку.Комментируя прошедшие в области выборы, губернатор поблагодарил всех работников избирательных участков, отметив, что им довелось работать в непростых условиях.Глава региона подчеркнул, что теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года."Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям", – заключил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20230920/v-khersonskoy-oblasti-izbrali-glavu-oblastnoy-dumy-i-senatora-1131552105.html
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владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, россия, новости
Сальдо избран губернатором Херсонской области

Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

11:48 23.09.2023 (обновлено: 12:01 23.09.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВладимир Сальдо
Владимир Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области, он уже принес присягу на верность Конституции РФ и народу и вступил в должность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня был избран депутатами Херсонской областной Думы Губернатором Херсонской области, принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность", – написал Сальдо.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и представление его кандидатуры, а депутатам – за поддержку.
Комментируя прошедшие в области выборы, губернатор поблагодарил всех работников избирательных участков, отметив, что им довелось работать в непростых условиях.
"… особую благодарность по праву заслужили сотрудники всех избирательных комиссий Херсонской области, большинство из которых – женщины. Несмотря на угрозы со стороны украинских экстремистов, они провели выборы на высочайшем организационном уровне. Во многом благодаря этим отважным женщинам мы смогли сформировать в нашем регионе всенародно избранные органы власти", – заявил Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года.

"Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей", – сказал Сальдо, отметив, что для реализации планов есть все возможности.

"Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям", – заключил губернатор.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовые регионы РоссииРоссияНовости
 
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