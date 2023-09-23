https://crimea.ria.ru/20230923/saldo-izbran-gubernatorom-khersonskoy-oblasti-1131616986.html

Сальдо избран губернатором Херсонской области

Сальдо избран губернатором Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Сальдо избран губернатором Херсонской области

Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области, он уже принес присягу на верность Конституции РФ и народу и вступил в должность. Об этом он сообщил в... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T11:48

2023-09-23T11:48

2023-09-23T12:01

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области, он уже принес присягу на верность Конституции РФ и народу и вступил в должность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и представление его кандидатуры, а депутатам – за поддержку.Комментируя прошедшие в области выборы, губернатор поблагодарил всех работников избирательных участков, отметив, что им довелось работать в непростых условиях.Глава региона подчеркнул, что теперь все ветви власти сосредоточат усилия на выполнении программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года."Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям", – заключил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20230920/v-khersonskoy-oblasti-izbrali-glavu-oblastnoy-dumy-i-senatora-1131552105.html

херсонская область

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владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, россия, новости