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Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
Один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при ракетном обстреле Токмака украинскими боевиками, сообщили в воскресенье журналистам в администрации... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T16:24
2023-09-24T16:24
2023-09-24T16:24
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при ракетном обстреле Токмака украинскими боевиками, сообщили в воскресенье журналистам в администрации Запорожской области, пишет РИА Новости.Ранее власти сообщали о массированном ракетном обстреле города со стороны преступного киевского режима.По данным местных властей, попадания зафиксированы в районе жилых пятиэтажек по улицам Шевченко и Гоголя.Кроме того, из-за обстрела поврежден газопровод и линия электропередачи, в результате без света остается северная насосная станция. На месте работают экстренные службы.Накануне в Донецкой Народной Республике от украинских обстрелов в течение суток пострадали семь человек. Обстрел велся кассетными боеприпасами. Огнем украинских боевиков повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетовДрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчинаВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
При ракетном обстреле жилого района Токмака погиб один и ранены 11 человек - власти