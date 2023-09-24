https://crimea.ria.ru/20230924/obstrel-mnogoetazhek-tokmaka-est-pogibshiy-sredi-ranenykh-troe-detey-1131633762.html

Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей

Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей

Один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при ракетном обстреле Токмака украинскими боевиками, сообщили в воскресенье журналистам в администрации... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T16:24

2023-09-24T16:24

2023-09-24T16:24

запорожская область

новые регионы россии

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при ракетном обстреле Токмака украинскими боевиками, сообщили в воскресенье журналистам в администрации Запорожской области, пишет РИА Новости.Ранее власти сообщали о массированном ракетном обстреле города со стороны преступного киевского режима.По данным местных властей, попадания зафиксированы в районе жилых пятиэтажек по улицам Шевченко и Гоголя.Кроме того, из-за обстрела поврежден газопровод и линия электропередачи, в результате без света остается северная насосная станция. На месте работают экстренные службы.Накануне в Донецкой Народной Республике от украинских обстрелов в течение суток пострадали семь человек. Обстрел велся кассетными боеприпасами. Огнем украинских боевиков повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры. Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетовДрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчинаВСУ выпустили еще 80 снарядов по мирной Херсонщине

запорожская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, общество, новости