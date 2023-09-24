https://crimea.ria.ru/20230924/moschnyy-raketnyy-udar-nanesen-po-tokmaku-1131630452.html

Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку

Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку

Мощный ракетный удар нанесен по запорожскому городу Токмак со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области. РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T14:35

2023-09-24T14:35

2023-09-24T14:43

запорожская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

общество

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Мощный ракетный удар нанесен по запорожскому городу Токмак со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.На месте работают представители экстренных служб.Утром в воскресенье ВСУ атаковали Курск. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате удара беспилотника повреждена кровля административного здания в Центральном округе.В субботу в Донецкой Народной Республике от украинских обстрелов в течение суток пострадали семь человек. Как сообщал губернатор ДНР Денис Пушилин, обстрел велся кассетными боеприпасами. Огнем украинских боевиков повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскДве женщины ранены в Донецке при обстреле ВСУВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)