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Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
Мощный ракетный удар нанесен по запорожскому городу Токмак со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T14:35
2023-09-24T14:43
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
общество
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Мощный ракетный удар нанесен по запорожскому городу Токмак со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.На месте работают представители экстренных служб.Утром в воскресенье ВСУ атаковали Курск. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате удара беспилотника повреждена кровля административного здания в Центральном округе.В субботу в Донецкой Народной Республике от украинских обстрелов в течение суток пострадали семь человек. Как сообщал губернатор ДНР Денис Пушилин, обстрел велся кассетными боеприпасами. Огнем украинских боевиков повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскДве женщины ранены в Донецке при обстреле ВСУВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
запорожская область
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запорожская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)
Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку

Боевики ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Токмаку Запорожской области

14:35 24.09.2023 (обновлено: 14:43 24.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Мощный ракетный удар нанесен по запорожскому городу Токмак со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.

"В 13:35 по Москве боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмак. Данные о местах попадания, жертвах и разрушениях уточняются", - сообщили в администрации региона.

На месте работают представители экстренных служб.
Утром в воскресенье ВСУ атаковали Курск. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате удара беспилотника повреждена кровля административного здания в Центральном округе.
В субботу в Донецкой Народной Республике от украинских обстрелов в течение суток пострадали семь человек. Как сообщал губернатор ДНР Денис Пушилин, обстрел велся кассетными боеприпасами. Огнем украинских боевиков повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также Никитовском районе Горловки. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры.
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