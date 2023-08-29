https://crimea.ria.ru/20230829/novyy-obstrel-dnepryan-novokakhovskogo-okruga--povrezhden-gazoprovod-1131013012.html

Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод

Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод

Украинские боевики во вторник нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T12:56

2023-08-29T12:56

2023-08-29T13:57

днепряны

обстрелы всу

потери всу

новости

новые регионы россии

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Ранее глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев заявил об увеличении числа обстрелов Новой Каховки за последние две недели. По его словам, ВСУ в основном используют артиллерию для нанесения ударов, а также дроны.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядовАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВолонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки

днепряны

новые регионы россии

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепряны, обстрелы всу, потери всу , новости, новые регионы россии, новая каховка