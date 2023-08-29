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Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод
Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод
Украинские боевики во вторник нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T12:56
2023-08-29T13:57
днепряны
обстрелы всу
потери всу
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Ранее глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев заявил об увеличении числа обстрелов Новой Каховки за последние две недели. По его словам, ВСУ в основном используют артиллерию для нанесения ударов, а также дроны.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Херсонской области: Киев выпустил за сутки более 80 снарядовАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВолонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
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днепряны, обстрелы всу, потери всу , новости, новые регионы россии, новая каховка
Новый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод

ВСУ нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой

12:56 29.08.2023 (обновлено: 13:57 29.08.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник нанесли удары по жилым домам в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены дом и газопровод. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"29 августа укронацисты нанесли удар по домам мирных жителей в поселке Днепряны. В результате обстрела со стороны ВСУ после прилета снаряда пострадал дом, находящийся по улице Надднепрянская, 46 А. Также в результате вражеского обстрела в этом районе поврежден газопровод", - говорится в сообщении.

Ранее глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев заявил об увеличении числа обстрелов Новой Каховки за последние две недели. По его словам, ВСУ в основном используют артиллерию для нанесения ударов, а также дроны.
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