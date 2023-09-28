https://crimea.ria.ru/20230928/khersonskaya-oblast-pod-ognem-vsu-vypustili-okolo-90-snaryadov-1131713620.html

Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили около 90 снарядов

Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили около 90 снарядов - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили около 90 снарядов

Украинские боевики выпустили по Херсонской области почти 90 артиллерийских снарядов, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T10:27

2023-09-28T10:27

2023-09-28T10:27

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики выпустили по Херсонской области почти 90 артиллерийских снарядов, атаки велись в дневное и ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Казачьим Лагерям 12 снарядов, по Алешкам – девять, по Корсунке и Днепрянам – по восемь, по Сагам, Песчановке и Подстепному – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью.Кроме того, украинские боевики в очередной раз обстреляли территорию днепрянского кладбища."В результате прилетов повреждены памятники, снесены скамейки и ограды, между могилами видны разрывы от боезарядов. Кроме этого, от взрывной волны в днепрянской школе, расположенной вблизи места обстрела, на втором этаже разбито окно. Возле школьного здания "насыпало" битого стекла, – проинформировали в администрации Новокаховского округа.Как сообщалось, накануне украинские боевики 88 раз били по мирным населенным пунктам левобережья. Наибольшим обстрелам подвергся населенный пункт Саши – по нему ВСУ выпустили 18 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ выпустили еще 88 снарядов по ХерсонщинеВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу