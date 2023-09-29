https://crimea.ria.ru/20230929/novaya-ataka-vsu-na-khersonskuyu-oblast--est-zhertvy-1131740008.html

Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы

Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T10:03

2023-09-29T10:03

2023-09-29T10:03

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.В течение прошедших суток украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 снарядов из ствольной артиллерии, из них 40 – днем, и более 30 в ночное время.По информации РИА Новости, погибшая - 19-летняя девушка, которая находилась в момент обстрела в районе городской школы.Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили по Херсонской области почти 90 артиллерийских снарядов, атаки велись в дневное и ночное время. Чаще всего под огонь боевиков попадали Казачьи Лагеря и Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителяВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая

алешки

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости