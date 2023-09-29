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Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы
Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T10:03
2023-09-29T10:03
2023-09-29T10:03
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.В течение прошедших суток украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 снарядов из ствольной артиллерии, из них 40 – днем, и более 30 в ночное время.По информации РИА Новости, погибшая - 19-летняя девушка, которая находилась в момент обстрела в районе городской школы.Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили по Херсонской области почти 90 артиллерийских снарядов, атаки велись в дневное и ночное время. Чаще всего под огонь боевиков попадали Казачьи Лагеря и Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителяВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая
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РИА Новости Крым
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алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, происшествия, новости
Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвы
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона.
В течение прошедших суток украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 снарядов из ствольной артиллерии, из них 40 – днем, и более 30 в ночное время.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Казачьих Лагерей, Крынок, Днепрян, Алешек, Подстепного, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. В результате обстрела Алешек один мирный житель получил не совместимые с жизнью ранения", - говорится в сообщении.
По информации РИА Новости, погибшая - 19-летняя девушка, которая находилась в момент обстрела в районе городской школы.
Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили по Херсонской области почти 90 артиллерийских снарядов, атаки велись в дневное и ночное время. Чаще всего под огонь боевиков попадали Казачьи Лагеря и Алешки.
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