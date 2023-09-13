https://crimea.ria.ru/20230913/kak-khersonskuyu-oblast-gotovyat-k-otopitelnomu-sezonu-1131392586.html

Как Херсонскую область готовят к отопительному сезону

Как Херсонскую область готовят к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Как Херсонскую область готовят к отопительному сезону

Жилые дома и объекты социальной инфраструктуры Херсонской области готовы к началу отопительного сезона на 43%. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T20:59

2023-09-13T20:59

2023-09-13T20:59

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андрей алексеенко

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ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Жилые дома и объекты социальной инфраструктуры Херсонской области готовы к началу отопительного сезона на 43%. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Собеседник отметил, что состояние отопительной системы и котельных в области повергло специалистов в недоумение. Многие теплопункты находились прямо внутри социальных объектов, а уголь носили ведрами через общие коридоры."Как будто там средневековье…, – выразил искреннее изумление Алексеенко. – Непонятно, как в украинский период готовились к зиме, да и готовились ли вообще. Их "требования" к организации отопительной системы далеки от российских, да и от здравого смысла в целом".Благодаря стараниям российских специалистов ситуация планомерно меняется в лучшую сторону. Если территории газифицированы, отопление переводят на газ – устанавливаются газовые котлы и газовое оборудование. Если такой возможности сейчас нет - также происходит модернизация: идет замена котлов на более производительные, современные и качественные. Попутно заменяется вся сопутствующая инфраструктура.Глава правительства добавил, что как и прошлой зимой, малообеспеченных граждан будут снабжать углем за счет бюджетных средств.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте 14 сентября в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Симферополь готовится к отопительному сезонуЗима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезонуДороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру

новые регионы россии

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2023

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андрей алексеенко, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, херсонская область, жкх, новости