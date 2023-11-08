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Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром
Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром
Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученыеТепло и солнечно: погода в Крыму в средуВ столице Крыма возобновляют отопительный сезон
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, мчс крыма, крым, новости крыма, стихия
Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром

В четверг в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с – ГУ МЧС по республике

14:37 08.11.2023 (обновлено: 15:26 08.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", – говорится в сообщении.
В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.
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