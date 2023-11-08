https://crimea.ria.ru/20231108/udar-stikhii-na-krym-nadvigayutsya-livni-s-silnym-vetrom-1132651350.html

Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром

Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром

Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T14:37

2023-11-08T14:37

2023-11-08T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученыеТепло и солнечно: погода в Крыму в средуВ столице Крыма возобновляют отопительный сезон

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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