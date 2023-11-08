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Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду
Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T00:01
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крымская погода
погода в крыму
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севастополь
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 20…22 градусов тепла.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12…14, днем +20…22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +12 до +14, днем столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231106/zima-v-krymu-budet-nestandartnoy--fobos-1132548120.html
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96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, погода, крым, новости крыма
Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду теплая и солнечная погода

00:01 08.11.2023
 
Осень.
Осень.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до 14 градусов тепла, днем +18…23, в горах +10…15", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 20…22 градусов тепла.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12…14, днем +20…22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +12 до +14, днем столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов.
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00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
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