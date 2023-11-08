https://crimea.ria.ru/20231108/teplo-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-sredu-1132609493.html

Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду

Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Тепло и солнечно: погода в Крыму в среду

В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T00:01

2023-11-08T00:01

2023-11-08T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 20…22 градусов тепла.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12…14, днем +20…22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +12 до +14, днем столбики термометров поднимутся до +18...+20 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231106/zima-v-krymu-budet-nestandartnoy--fobos-1132548120.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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