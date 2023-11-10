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Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
В Крыму в предстоящие выходные пройдут дожди. И если в субботу днем ожидается до 20 градусов тепла, то уже в воскресенье температура воздуха понизится до... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T22:20
2023-11-10T22:20
2023-11-10T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные пройдут дожди. И если в субботу днем ожидается до 20 градусов тепла, то уже в воскресенье температура воздуха понизится до +11…16, полуостров накроет штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Об эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на субботу в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +6…11. В воскресенье ситуация особо не изменится. Циклон принесет в Крым холодную ветвь атмосферного фронта, поэтому осадки продолжатся и будут носить ливневый характер, особенно в ночные часы. Более того, дожди будет сопровождаться сильным штормовым ветром, достигающим в порывах 15-20 метров в секунду."Температура воздуха в сумерках составит +12…17, а днем дожди постепенно пойдут на убыль, но сохранят локализованный и скоротечный характер. Дневная температура воздуха понизится до +11…16", - уточнил специалист.В республиканском главке МЧС России предупредили, что в предстоящие выходные дни в Крыму ожидаются сильные дожди и усиление ветра.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Тишковец сделал прогноз на предстоящую зиму, указав, что в Крыму не будет суровой погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученыеВ столице Крыма возобновляют отопительный сезонЗаморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Тишковец: в Крыму ожидаются дожди при штормовом ветре – прогноз на субботу и воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму в предстоящие выходные пройдут дожди. И если в субботу днем ожидается до 20 градусов тепла, то уже в воскресенье температура воздуха понизится до +11…16, полуостров накроет штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Об эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в ночь на субботу в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +6…11.
"Но днем подберется фронт окклюзий (сложный фронт, возникающий в циклоне в результате смыкания холодного фронта с теплым - ред.), связанный с обширной циклонической депрессией, надвигающейся с северо-запада. Небо нахмурится, пройдут дожди, есть вероятность мозаичных гроз, что будет ограничивать приток лучистой энергии солнца, но на фоне мощной адвекции (перемещение воздуха в горизонтальном направлении ред.) средиземноморского воздуха, температура воздуха днем повысится до +15…20 градусов", - рассказал Тишковец.
В воскресенье ситуация особо не изменится. Циклон принесет в Крым холодную ветвь атмосферного фронта, поэтому осадки продолжатся и будут носить ливневый характер, особенно в ночные часы. Более того, дожди будет сопровождаться сильным штормовым ветром, достигающим в порывах 15-20 метров в секунду.
"Температура воздуха в сумерках составит +12…17, а днем дожди постепенно пойдут на убыль, но сохранят локализованный и скоротечный характер. Дневная температура воздуха понизится до +11…16", - уточнил специалист.
В республиканском главке МЧС России предупредили, что в предстоящие выходные дни в Крыму ожидаются сильные
дожди и усиление ветра.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Тишковец сделал прогноз на предстоящую зиму
, указав, что в Крыму не будет суровой погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.
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