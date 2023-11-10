https://crimea.ria.ru/20231110/front-okklyuziy-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1132721501.html

Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

В Крыму в предстоящие выходные пройдут дожди. И если в субботу днем ожидается до 20 градусов тепла, то уже в воскресенье температура воздуха понизится до... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T22:20

2023-11-10T22:20

2023-11-10T22:20

радио "спутник в крыму"

крым

крымская погода

погода в крыму

погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127827584_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6c4cf9c686f8cb1f2c0ae9e4a2e8e907.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные пройдут дожди. И если в субботу днем ожидается до 20 градусов тепла, то уже в воскресенье температура воздуха понизится до +11…16, полуостров накроет штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Об эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на субботу в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +6…11. В воскресенье ситуация особо не изменится. Циклон принесет в Крым холодную ветвь атмосферного фронта, поэтому осадки продолжатся и будут носить ливневый характер, особенно в ночные часы. Более того, дожди будет сопровождаться сильным штормовым ветром, достигающим в порывах 15-20 метров в секунду."Температура воздуха в сумерках составит +12…17, а днем дожди постепенно пойдут на убыль, но сохранят локализованный и скоротечный характер. Дневная температура воздуха понизится до +11…16", - уточнил специалист.В республиканском главке МЧС России предупредили, что в предстоящие выходные дни в Крыму ожидаются сильные дожди и усиление ветра.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Тишковец сделал прогноз на предстоящую зиму, указав, что в Крыму не будет суровой погоды. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученыеВ столице Крыма возобновляют отопительный сезонЗаморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская погода, погода в крыму, погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, общество