https://crimea.ria.ru/20231112/posledstviya-stikhii-v-krymu-i-sevastopole-chto-izvestno-1132738057.html

Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно

Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно

В Севастополе устраняют последствия шторма, который обрушился на город на выходных. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 12.11.2023

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия шторма, который обрушился на город на выходных. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.По словам Горлова, за ночь были убраны все деревья, которые препятствовали проезду машин и пешеходам на тротуарах. Сотрудники службы водоканала почистили ливневую систему канализации. Мониторинг ситуации продолжается."По сообщениям управляющих компаний, кровли нигде не повреждены. Нигде ничего не разбито. Фасады тоже не повреждены. Все работает в штатном режиме", - уточнил и.о. заместителя губернатора города.В ГУ МЧС России по РК сообщили, что на территории республики происшествия не зарегистрированы.Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до 27 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм идет на Крым: что ожидается на выходныхФронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

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2023

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штормовое предупреждение, стихия, крым, севастополь, евгений горлов, общество, новости крыма