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Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно
Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно
В Севастополе устраняют последствия шторма, который обрушился на город на выходных. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T10:40
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штормовое предупреждение
стихия
крым
севастополь
евгений горлов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия шторма, который обрушился на город на выходных. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.По словам Горлова, за ночь были убраны все деревья, которые препятствовали проезду машин и пешеходам на тротуарах. Сотрудники службы водоканала почистили ливневую систему канализации. Мониторинг ситуации продолжается."По сообщениям управляющих компаний, кровли нигде не повреждены. Нигде ничего не разбито. Фасады тоже не повреждены. Все работает в штатном режиме", - уточнил и.о. заместителя губернатора города.В ГУ МЧС России по РК сообщили, что на территории республики происшествия не зарегистрированы.Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до 27 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм идет на Крым: что ожидается на выходныхФронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхЗима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
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штормовое предупреждение, стихия, крым, севастополь, евгений горлов, общество, новости крыма
Последствия стихии в Крыму и Севастополе: что известно

Шторм в Севастополе повалил деревья и повредил линию электропередачи

10:40 12.11.2023 (обновлено: 12:14 12.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна. Шторм
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия шторма, который обрушился на город на выходных. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.
"Всем известно, что ночью был сильный ветер. У нас зафиксировано три дерева, которые упали. Одно из деревьев повредило линию электроснабжения. Но оперативно отработали службы Севэнерго", - написал он в Telegram-канале.
По словам Горлова, за ночь были убраны все деревья, которые препятствовали проезду машин и пешеходам на тротуарах. Сотрудники службы водоканала почистили ливневую систему канализации. Мониторинг ситуации продолжается.
"По сообщениям управляющих компаний, кровли нигде не повреждены. Нигде ничего не разбито. Фасады тоже не повреждены. Все работает в штатном режиме", - уточнил и.о. заместителя губернатора города.
В ГУ МЧС России по РК сообщили, что на территории республики происшествия не зарегистрированы.
"12 ноября максимальные осадки зарегистрированы на территории: горы Ай-Петри – 15 мм и ГО Алушта – 14 мм. Усиление ветра зарегистрировано на территории: городского округа Евпатория - 23 м/с, Ленинского, Черноморского районов – 21 м/с, в Симферополе – 18 м/с", - рассказали РИА Новости Крым в ГУ МЧС России по РК.
Ранее в республиканском главке МЧС России предупреждали об усилении ветра в Крыму до 27 метров в секунду.
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Штормовое предупреждениеСтихияКрымСевастопольЕвгений ГорловОбществоНовости Крыма
 
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