https://crimea.ria.ru/20231118/spasitelnye-dozhdi-kogda-v-krymu-vzoydut-pervye-vskhody-ozimykh-1132857759.html

Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых

Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых

Обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям возможность рассчитывать на получение хороших всходов озимых зерновых на большей части посевных... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T08:09

2023-11-18T08:09

2023-11-18T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям возможность рассчитывать на получение хороших всходов озимых зерновых на большей части посевных площадей Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.Ранее аграрии северной части Краснодарского края сообщили, что готовятся получить очень высокий урожай озимых в будущем году в связи с очень ранними для этой местности массовыми всходами пшеницы. Как пояснили специалисты, подобные погодные условия складываются раз в 10-15 лет.В минсельхозе Крыма сообщили РИА Новости Крым, что посевная еще не завершена. На данный момент аграрии посеяли озимые пшеницу, ячмень, рожь, рапс, а также озимые на зеленый корм и другие культуры на площади 475,5 тысячи гектаров, что составляет 89% от плана.Через две недели Крым зазеленеет от озимыхВ свою очередь директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым пояснил, что в Крыму до недавнего времени вегетация озимых происходила достаточно медленно – всходов почти не было. Это было обусловлено практически полным отсутствием осадков в осенний период.Собеседник отметил, что для Крыма всходы в ноябре и даже декабре являются нормальной практикой. При этом дальнейший процесс вегетации во многом зависит от погодных условий и количества влаги.Качество зерна в Крыму зависит от азота, фосфора и влагиОбъем и качество урожая зерновых в Крыму зависят не только от погодных условий. Как объяснил специалист, в уходящем году большая часть полученного в регионе зерна относилась к третьему классу, при этом зерно четвертого и выше классов более востребовано на рынке и выше ценится.Озимую пшеницу необходимо подкармливать азотом, кальцием, фосфором, серой, калием и магнием. Удобрения вносятся на разных этапах вегетации. Во время прорастания и появления всходов важно внести достаточный объем азотных и фосфатных удобрений.Талант и риск агрономов"Крымские аграрии вносят такое количество удобрения, что качество зерна оставляет желать лучшего. Однако здесь есть определенные риски – в Крыму фактор влаги на грани – поэтому если агроном внесет больше (чем необходимо – ред.) удобрений – посевы "сгорят", если меньше – не будет качества, – продолжил Паштецкий. – Кто по этой грани ходит, тот получает хорошее зерно. Но вносить азотные и фосфорные удобрения нужно – без них качественного зерна не будет", – подчеркнул он.Умение предчувствовать и делать правильные прогнозы относительно обилия влаги во многом зависит от таланта и опыта агронома и технолога. Поэтому винить кого-то в качестве крымского зерна нельзя. В каждом районе полуострова складывались разные условия, и если не было необходимого количества влаги в период вегетации, то вносить много азота было нельзя, подчеркнул ученый.Под урожай 2024 года в Крыму планируется посеять 534,7 тысячи гектаров озимых культур. Из них под зерновые отведено 498,7 тысячи гектаров, под зеленый корм почти шесть тысяч гектаров, под технические культуры – 29,2 тысячи гектаров. Основные посевные площади расположены в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Сакском районах республики.В начале сентября в регионе завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии собрали около 2,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, что стало абсолютным рекордом для Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Белое золото: в Крыму завершается уборка рисаУрожай подсолнечника созрел в КрымуДесять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен

крым

красногвардейский район

джанкойский район

ленинский район

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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