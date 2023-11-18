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Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых
Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых
Обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям возможность рассчитывать на получение хороших всходов озимых зерновых на большей части посевных... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T08:09
2023-11-18T08:09
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крым
владимир паштецкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям возможность рассчитывать на получение хороших всходов озимых зерновых на большей части посевных площадей Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.Ранее аграрии северной части Краснодарского края сообщили, что готовятся получить очень высокий урожай озимых в будущем году в связи с очень ранними для этой местности массовыми всходами пшеницы. Как пояснили специалисты, подобные погодные условия складываются раз в 10-15 лет.В минсельхозе Крыма сообщили РИА Новости Крым, что посевная еще не завершена. На данный момент аграрии посеяли озимые пшеницу, ячмень, рожь, рапс, а также озимые на зеленый корм и другие культуры на площади 475,5 тысячи гектаров, что составляет 89% от плана.Через две недели Крым зазеленеет от озимыхВ свою очередь директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым пояснил, что в Крыму до недавнего времени вегетация озимых происходила достаточно медленно – всходов почти не было. Это было обусловлено практически полным отсутствием осадков в осенний период.Собеседник отметил, что для Крыма всходы в ноябре и даже декабре являются нормальной практикой. При этом дальнейший процесс вегетации во многом зависит от погодных условий и количества влаги.Качество зерна в Крыму зависит от азота, фосфора и влагиОбъем и качество урожая зерновых в Крыму зависят не только от погодных условий. Как объяснил специалист, в уходящем году большая часть полученного в регионе зерна относилась к третьему классу, при этом зерно четвертого и выше классов более востребовано на рынке и выше ценится.Озимую пшеницу необходимо подкармливать азотом, кальцием, фосфором, серой, калием и магнием. Удобрения вносятся на разных этапах вегетации. Во время прорастания и появления всходов важно внести достаточный объем азотных и фосфатных удобрений.Талант и риск агрономов"Крымские аграрии вносят такое количество удобрения, что качество зерна оставляет желать лучшего. Однако здесь есть определенные риски – в Крыму фактор влаги на грани – поэтому если агроном внесет больше (чем необходимо – ред.) удобрений – посевы "сгорят", если меньше – не будет качества, – продолжил Паштецкий. – Кто по этой грани ходит, тот получает хорошее зерно. Но вносить азотные и фосфорные удобрения нужно – без них качественного зерна не будет", – подчеркнул он.Умение предчувствовать и делать правильные прогнозы относительно обилия влаги во многом зависит от таланта и опыта агронома и технолога. Поэтому винить кого-то в качестве крымского зерна нельзя. В каждом районе полуострова складывались разные условия, и если не было необходимого количества влаги в период вегетации, то вносить много азота было нельзя, подчеркнул ученый.Под урожай 2024 года в Крыму планируется посеять 534,7 тысячи гектаров озимых культур. Из них под зерновые отведено 498,7 тысячи гектаров, под зеленый корм почти шесть тысяч гектаров, под технические культуры – 29,2 тысячи гектаров. Основные посевные площади расположены в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Сакском районах республики.В начале сентября в регионе завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии собрали около 2,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, что стало абсолютным рекордом для Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Белое золото: в Крыму завершается уборка рисаУрожай подсолнечника созрел в КрымуДесять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен
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крым, владимир паштецкий, урожай в крыму, урожай зерновых культур, красногвардейский район, джанкойский район, ленинский район, сакский район, минсельхоз крыма
Спасительные дожди: когда в Крыму взойдут первые всходы озимых

Качество озимых в Крыму в следующем году будет зависеть от влаги и азотных удобрений

08:09 18.11.2023
 
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым Сельхозработы
Сельхозработы
© Пресс-служба Минсельхоза Республики Крым
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Обилие влаги в почве и отсутствие заморозков дает аграриям возможность рассчитывать на получение хороших всходов озимых зерновых на большей части посевных площадей Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
Ранее аграрии северной части Краснодарского края сообщили, что готовятся получить очень высокий урожай озимых в будущем году в связи с очень ранними для этой местности массовыми всходами пшеницы. Как пояснили специалисты, подобные погодные условия складываются раз в 10-15 лет.
В минсельхозе Крыма сообщили РИА Новости Крым, что посевная еще не завершена. На данный момент аграрии посеяли озимые пшеницу, ячмень, рожь, рапс, а также озимые на зеленый корм и другие культуры на площади 475,5 тысячи гектаров, что составляет 89% от плана.

Через две недели Крым зазеленеет от озимых

В свою очередь директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым пояснил, что в Крыму до недавнего времени вегетация озимых происходила достаточно медленно – всходов почти не было. Это было обусловлено практически полным отсутствием осадков в осенний период.

"Неделю назад над 90% засеянных площадей прошли обильные дожди. Это кардинально изменило ситуацию. Этого хватит, чтобы получить прекрасные всходы", – сказал Паштецкий.

Собеседник отметил, что для Крыма всходы в ноябре и даже декабре являются нормальной практикой. При этом дальнейший процесс вегетации во многом зависит от погодных условий и количества влаги.

"Осадки 20-25 мм достаточно увлажняют почву. И они есть во всех районах Крыма. Кроме того, в ближайшие две недели температура будет находиться в пределах 10 градусов выше нуля. Это значит, что посевы озимых будут прекрасно развиваться. И через неделю–десять дней крымские поля будут стоять зелеными", – уточнил Паштецкий.

Качество зерна в Крыму зависит от азота, фосфора и влаги

Объем и качество урожая зерновых в Крыму зависят не только от погодных условий. Как объяснил специалист, в уходящем году большая часть полученного в регионе зерна относилась к третьему классу, при этом зерно четвертого и выше классов более востребовано на рынке и выше ценится.
"Полученного зерна достаточно для обеспечения населения и гостей качественными хлебобулочными изделиями. Тем не менее, Крым должен был бы выращивать семена лучшего качества для коммерческих целей. Для этого необходимо вносить азотные и фосфорные удобрения", – уточнил он.
Озимую пшеницу необходимо подкармливать азотом, кальцием, фосфором, серой, калием и магнием. Удобрения вносятся на разных этапах вегетации. Во время прорастания и появления всходов важно внести достаточный объем азотных и фосфатных удобрений.

Талант и риск агрономов

"Крымские аграрии вносят такое количество удобрения, что качество зерна оставляет желать лучшего. Однако здесь есть определенные риски – в Крыму фактор влаги на грани – поэтому если агроном внесет больше (чем необходимо – ред.) удобрений – посевы "сгорят", если меньше – не будет качества, – продолжил Паштецкий. – Кто по этой грани ходит, тот получает хорошее зерно. Но вносить азотные и фосфорные удобрения нужно – без них качественного зерна не будет", – подчеркнул он.
Умение предчувствовать и делать правильные прогнозы относительно обилия влаги во многом зависит от таланта и опыта агронома и технолога. Поэтому винить кого-то в качестве крымского зерна нельзя. В каждом районе полуострова складывались разные условия, и если не было необходимого количества влаги в период вегетации, то вносить много азота было нельзя, подчеркнул ученый.
Под урожай 2024 года в Крыму планируется посеять 534,7 тысячи гектаров озимых культур. Из них под зерновые отведено 498,7 тысячи гектаров, под зеленый корм почти шесть тысяч гектаров, под технические культуры – 29,2 тысячи гектаров. Основные посевные площади расположены в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском и Сакском районах республики.
В начале сентября в регионе завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии собрали около 2,2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, что стало абсолютным рекордом для Крыма.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымВладимир ПаштецкийУрожай в КрымуУрожай зерновых культурКрасногвардейский районДжанкойский районЛенинский районСакский районМинсельхоз Крыма
 
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