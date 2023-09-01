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В Крыму завершены уборочные работы: сколько зерна собрали аграрии - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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В Крыму завершены уборочные работы: сколько зерна собрали аграрии
В Крыму завершены уборочные работы: сколько зерна собрали аграрии - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В Крыму завершены уборочные работы: сколько зерна собрали аграрии
Урожай зерновых и зернобобовых в Крыму в этом году может повторить прошлогодний рекорд и достичь двух миллионов тонн. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T07:27
2023-09-01T07:27
урожай зерновых культур
урожай в крыму
урожай
радио "спутник в крыму"
андрей савчук
сельское хозяйство
новости крыма
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Урожай зерновых и зернобобовых в Крыму в этом году может повторить прошлогодний рекорд и достичь двух миллионов тонн. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Адрей Савчук.На 31 августа в регионе завершена уборка зерновых и зернобобовых, также на 98% убраны технические культуры, началась уборка подсолнуха, отметил гость студии.По словам министра, в этом году количество посевных площадей под зерновые и зерно-бобовые было на 15 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом. При этом были увеличены посевы других культур – льна, кориандра и горчицы.Достичь увеличения урожайности удалось благодаря не только погодным условиям. Савчук отметил, что важную роль сыграла государственная поддержка, льготный лизинг и другие меры, которые позволили аграриям приобрести современную технику, посевные комплексы, орудия обработки земли."Все это привело к более точному выполнению арготехнических требований подготовки земли к посеву, сократило сроки уборочных работ, а в комплексе – позволило добиваться лучших результатов", – подчеркнул Савчук.Первый миллион тонн зерна и зернобобовых был намолочен в середине июля. Тогда глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что лидерами по урожайности стали Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы. К началу августа урожай зерновых превысил 2 миллиона тонн.В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.) в Крыму составил порядка 2,1 млн тонн. Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай подсолнечника созрел в КрымуВ Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн виноградаДесять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен
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урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, андрей савчук, сельское хозяйство, новости крыма, крым, экономика
В Крыму завершены уборочные работы: сколько зерна собрали аграрии

Урожай зерновых и зернобобовых в Крыму превысил 2,2 млн тонн в бункерном весе

07:27 01.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Урожай зерновых и зернобобовых в Крыму в этом году может повторить прошлогодний рекорд и достичь двух миллионов тонн. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Адрей Савчук.
На 31 августа в регионе завершена уборка зерновых и зернобобовых, также на 98% убраны технические культуры, началась уборка подсолнуха, отметил гость студии.
"В этом году аграрии Крыма успешно подтвердили заявленный объем урожая. В бункерном весе более 2,2 млн тонн, после подработки (сушки, очистки, сортировки), можно будет говорить об итоговых числах и превышения рекорда прошлого года", – сказал Савчук.
По словам министра, в этом году количество посевных площадей под зерновые и зерно-бобовые было на 15 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом. При этом были увеличены посевы других культур – льна, кориандра и горчицы.
Достичь увеличения урожайности удалось благодаря не только погодным условиям. Савчук отметил, что важную роль сыграла государственная поддержка, льготный лизинг и другие меры, которые позволили аграриям приобрести современную технику, посевные комплексы, орудия обработки земли.
"Все это привело к более точному выполнению арготехнических требований подготовки земли к посеву, сократило сроки уборочных работ, а в комплексе – позволило добиваться лучших результатов", – подчеркнул Савчук.
Первый миллион тонн зерна и зернобобовых был намолочен в середине июля. Тогда глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что лидерами по урожайности стали Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы. К началу августа урожай зерновых превысил 2 миллиона тонн.
В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.) в Крыму составил порядка 2,1 млн тонн.
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