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Десять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен
Десять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Десять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен
Крымские аграрии проводят кампанию по уборке льна, к этому времени убрано 43 процента посевных площадей, сообщает республиканский минсельхоз со ссылкой на главу РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-15T08:37
2023-08-15T08:37
2023-08-14T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Крымские аграрии проводят кампанию по уборке льна, к этому времени убрано 43 процента посевных площадей, сообщает республиканский минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.Всего, по данным министерства, под урожай 2023 года этой культурой в республике засеяно больше 56 тысяч га посевных площадей. К этому времени сельхозпроизводители намолотили 24,3 тысяч тонн семян. Средняя урожайность выше прошлогодней и составляет десять центнеров с гектара.Кроме того, сейчас в Крыму убирают просо, кориандр и нут."В этом году площадь, на которой посеян турецкий горох, на 18% больше, чем в прошлом. Сейчас культуру убирают в девяти районах Крыма. Она занимает больше пяти тысяч гектаров полей. Лидеры по площадям Сакский и Красногвардейский районы. Аграрии уже убрали больше 1,2 тысяч гектаров или 23,5 % площади, с которых намолотили урожай 1,4 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры – больше 12 центнеров с гектара", - констатировал Савчук.Как сообщалось, аграрии Крыма намолотили более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Читайте также на РИА Новости Крым:Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузовУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновыхНастоящий ялтинский лук: как правильно выбрать и где хранить
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сельское хозяйство, минсельхоз крыма, андрей савчук, новости крыма, крым, урожай в крыму, экономика
Десять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен
Минсельхоз: крымские аграрии намолотили 24 тысячи тонн льна
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Крымские аграрии проводят кампанию по уборке льна, к этому времени убрано 43 процента посевных площадей, сообщает республиканский минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.
Всего, по данным министерства, под урожай 2023 года этой культурой в республике засеяно больше 56 тысяч га посевных площадей. К этому времени сельхозпроизводители намолотили 24,3 тысяч тонн семян. Средняя урожайность выше прошлогодней и составляет десять центнеров с гектара.
"В Крыму аграрии выращивают масличный лен. Самые большие площади предстоит убрать в Сакском, Раздольненском, Черноморском районах. На данный момент самая высокая урожайность, а это больше 17 центнеров с гектара, в Советском районе. В прошлом году наши аграрии собрали около 73 тысяч тонн семян", - цитирует пресс-служба министра.
Кроме того, сейчас в Крыму убирают просо, кориандр и нут.
"В этом году площадь, на которой посеян турецкий горох, на 18% больше, чем в прошлом. Сейчас культуру убирают в девяти районах Крыма. Она занимает больше пяти тысяч гектаров полей. Лидеры по площадям Сакский и Красногвардейский районы. Аграрии уже убрали больше 1,2 тысяч гектаров или 23,5 % площади, с которых намолотили урожай 1,4 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры – больше 12 центнеров с гектара", - констатировал Савчук.
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