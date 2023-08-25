https://crimea.ria.ru/20230825/urozhay-podsolnechnika-sozrel-v-krymu-1130954686.html

Урожай подсолнечника созрел в Крыму

Урожай подсолнечника созрел в Крыму - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Урожай подсолнечника созрел в Крыму

Крымские аграрии намолотили первые 1,7 тысячи тонн семян подсолнечника. О старте уборки урожая этой культуры сообщили в Министерстве сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T21:45

2023-08-25T21:45

2023-08-25T21:45

андрей савчук

сельское хозяйство

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крым

экономика

урожай в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Крымские аграрии намолотили первые 1,7 тысячи тонн семян подсолнечника. О старте уборки урожая этой культуры сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.По словам профильного министра Андрея Савчука, подсолнечник в Крыму в этом году выращивали на площади в 56,5 тысячи гектаров. С 1,2 тысячи урожай уже убрали.“Первыми начали убирать в хозяйствах Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского и Раздольненского районов. Средняя урожайность подсолнечника в этом году неплохая – 15,9 центнера с гектара. Это выше, чем в прошлом году”, - отметил он.Кроме того, сейчас крымские сельхозпроизводители уже вовсю убирают нут, просо, лен и кориандр. В целом по всем культурам, которые выращиваются в регионе, убрано уже 710 тысяч гектаров, это около 90% посевной площади в республике. Из них 587 тысяч гектаров были заняты ранними зерновыми и зернобобовыми культурами.“Намолочено больше 2 миллионов 250 тысяч тонн в бункерном весе. Средняя урожайность этих культур 38,5 центнера с гектара”, – сообщил министр сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитают неиспользуемую землюВ Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн виноградаДесять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен

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2023

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андрей савчук, сельское хозяйство, новости крыма, крым, экономика, урожай в крыму