https://crimea.ria.ru/20230824/v-krymu-pereschitayut-neispolzuemuyu-zemlyu-1130902534.html
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю
В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T08:29
2023-08-24T08:29
2023-08-24T08:29
сельское хозяйство
новости крыма
крым
минсельхоз крыма
андрей савчук
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110540/54/1105405432_0:86:2500:1492_1920x0_80_0_0_2472cf2d2a936227289d25cb90cbd531.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении проводится не достаточно эффективно. Савчук подчеркнул, что нерациональное использование таких земель снижает валовый объем производства. Кроме того, заросшие сорняком поля, сады и виноградники, могут грозить природными пожарами.Савчук напомнил, что республика имеет возможность изымать земли, которые не используются более трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхозДесять центнеров с гектара: как в Крыму убирают ленВпечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110540/54/1105405432_200:0:2301:1576_1920x0_80_0_0_e3984a07fbcd0b40a0bd667345d5af83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, новости крыма, крым, минсельхоз крыма, андрей савчук, экономика
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю
Глава минсельхоза Крыма поручил ускорить инвентаризацию заброшенных земель
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.
По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении проводится не достаточно эффективно. Савчук подчеркнул, что нерациональное использование таких земель снижает валовый объем производства. Кроме того, заросшие сорняком поля, сады и виноградники, могут грозить природными пожарами.
"Работу муниципального контроля необходимо усилить. Чтобы принимать какие-либо решения, нам нужно видеть масштаб по землям, которые не используются, - написал министр в своем Telegram-канале.- Представители администраций районов и городских округов должны регулярно выезжать на места, проводить инвентаризацию сельскохозяйственных угодий и необходимые работы по борьбе с сорняками".
Савчук напомнил, что республика имеет возможность изымать земли, которые не используются более трех лет.
Читайте также на РИА Новости Крым: