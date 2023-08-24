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В Крыму пересчитают неиспользуемую землю

В Крыму пересчитают неиспользуемую землю - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Крыму пересчитают неиспользуемую землю

В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T08:29

2023-08-24T08:29

2023-08-24T08:29

сельское хозяйство

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крым

минсельхоз крыма

андрей савчук

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении проводится не достаточно эффективно. Савчук подчеркнул, что нерациональное использование таких земель снижает валовый объем производства. Кроме того, заросшие сорняком поля, сады и виноградники, могут грозить природными пожарами.Савчук напомнил, что республика имеет возможность изымать земли, которые не используются более трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхозДесять центнеров с гектара: как в Крыму убирают ленВпечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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