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В Крыму пересчитают неиспользуемую землю - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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В Крыму пересчитают неиспользуемую землю
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю
В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T08:29
2023-08-24T08:29
сельское хозяйство
новости крыма
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минсельхоз крыма
андрей савчук
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении проводится не достаточно эффективно. Савчук подчеркнул, что нерациональное использование таких земель снижает валовый объем производства. Кроме того, заросшие сорняком поля, сады и виноградники, могут грозить природными пожарами.Савчук напомнил, что республика имеет возможность изымать земли, которые не используются более трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхозДесять центнеров с гектара: как в Крыму убирают ленВпечатляющий результат: аграрии Крыма намололи более 2 млн тонн зерна
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, новости крыма, крым, минсельхоз крыма, андрей савчук, экономика
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю

Глава минсельхоза Крыма поручил ускорить инвентаризацию заброшенных земель

08:29 24.08.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрым с высоты птичьего полета
Крым с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению. Об этом заявил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.
По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении проводится не достаточно эффективно. Савчук подчеркнул, что нерациональное использование таких земель снижает валовый объем производства. Кроме того, заросшие сорняком поля, сады и виноградники, могут грозить природными пожарами.

"Работу муниципального контроля необходимо усилить. Чтобы принимать какие-либо решения, нам нужно видеть масштаб по землям, которые не используются, - написал министр в своем Telegram-канале.- Представители администраций районов и городских округов должны регулярно выезжать на места, проводить инвентаризацию сельскохозяйственных угодий и необходимые работы по борьбе с сорняками".

Савчук напомнил, что республика имеет возможность изымать земли, которые не используются более трех лет.
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Сельское хозяйствоНовости КрымаКрымМинсельхоз КрымаАндрей СавчукЭкономика
 
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