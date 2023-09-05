Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230905/minselkhoz-kryma-podvel-itogi-uborochnoy-kampanii-rannikh-zernovykh--1131154293.html
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершилась в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T07:24
2023-09-05T07:24
сельское хозяйство
крым
новости крыма
андрей савчук
минспорта крыма
экономика
урожай зерновых культур
урожай в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950800_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_57249bdbc36a10dbc188ec534ae55d5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершилась в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК."Наши аграрии убрали 100% площади - это около 590 тысяч гектаров. С них собрали больше 2,263 млн тонн урожая зерна в бункерном весе, – цитирует ведомство министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука. – Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара".Уточняется, что зерновые культуры убраны на площади больше 557 тысяч гектаров. Намолочено почти 2,2 млн тонн со средней урожайностью 39,4 центнера с гектара. Уборка зернобобовых велась на площади почти 32 тысячи гектаров. Собрано около 64 тысяч тонн, средняя урожайность составила 20 центнеров с гектара.В настоящее время аграрии ведут уборку поздних зерновых культур. Уже обмолочено 3,7 тысячи гектаров или 51% посадочных площадей.Ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщал, что большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай подсолнечника созрел в КрымуВ Крыму пересчитают неиспользуемую землюВ Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда
https://crimea.ria.ru/20230607/kak-padenie-urovnya-vody-v-severo-krymskom-kanale-otrazitsya-na-urozhae-1129223610.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950800_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4ad2d8cc071d46613b538db434c7337d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, крым, новости крыма, андрей савчук, минспорта крыма, экономика, урожай зерновых культур, урожай в крыму
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых

В Крыму завершилась уборка зерновых и зернобобовых - Минсельхоз

07:24 05.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершилась в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
"Наши аграрии убрали 100% площади - это около 590 тысяч гектаров. С них собрали больше 2,263 млн тонн урожая зерна в бункерном весе, – цитирует ведомство министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука. – Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара".
Уточняется, что зерновые культуры убраны на площади больше 557 тысяч гектаров. Намолочено почти 2,2 млн тонн со средней урожайностью 39,4 центнера с гектара. Уборка зернобобовых велась на площади почти 32 тысячи гектаров. Собрано около 64 тысяч тонн, средняя урожайность составила 20 центнеров с гектара.
"Также обмолочено 100% площади ранних масличных – озимого и ярового рапса. Этих культур намолочено больше 20 тысяч тонн с площади больше 12 тысяч гектаров. Средняя урожайность озимого и ярового рапса – 16,5 центнеров с гектара", – добавил глава минсельхоза Крыма.
В настоящее время аграрии ведут уборку поздних зерновых культур. Уже обмолочено 3,7 тысячи гектаров или 51% посадочных площадей.
Ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщал, что большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Урожай подсолнечника созрел в Крыму
В Крыму пересчитают неиспользуемую землю
В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда
Рис - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 08:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
 
Сельское хозяйствоКрымНовости КрымаАндрей СавчукМинспорта КрымаЭкономикаУрожай зерновых культурУрожай в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Работа паромов и погода на Керченской переправе: данные на утро вторника
09:19100 "прилетов": ВСУ снова обстреляли Херсонскую область
09:03Где в Крыму до вечера не будет воды
08:40Заторы парализовали Симферополь
08:21Как в Крыму стать донором стволовых клеток
07:49В Крыму презентовали сборник белорусского поэта Богдановича
07:24Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
07:01Крымский мост сейчас: оперативные данные
06:31Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетей
06:12Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь
06:06Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы России
00:01Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
22:56Главные новости Крыма: 4 сентября
22:30Главные события и заявления дня: 4 сентября
22:12Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
21:55Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область
21:49В трех районах Крыма будет громко - власти объяснили причину
21:27К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторов
21:08Обстановка на Крымском мосту: данные на 21:00 понедельника
Лента новостейМолния