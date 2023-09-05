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Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершилась в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T07:24
2023-09-05T07:24
2023-09-05T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершилась в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК."Наши аграрии убрали 100% площади - это около 590 тысяч гектаров. С них собрали больше 2,263 млн тонн урожая зерна в бункерном весе, – цитирует ведомство министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука. – Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара".Уточняется, что зерновые культуры убраны на площади больше 557 тысяч гектаров. Намолочено почти 2,2 млн тонн со средней урожайностью 39,4 центнера с гектара. Уборка зернобобовых велась на площади почти 32 тысячи гектаров. Собрано около 64 тысяч тонн, средняя урожайность составила 20 центнеров с гектара.В настоящее время аграрии ведут уборку поздних зерновых культур. Уже обмолочено 3,7 тысячи гектаров или 51% посадочных площадей.Ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщал, что большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай подсолнечника созрел в КрымуВ Крыму пересчитают неиспользуемую землюВ Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда
https://crimea.ria.ru/20230607/kak-padenie-urovnya-vody-v-severo-krymskom-kanale-otrazitsya-na-urozhae-1129223610.html
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сельское хозяйство, крым, новости крыма, андрей савчук, минспорта крыма, экономика, урожай зерновых культур, урожай в крыму
Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной кампании ранних зерновых
В Крыму завершилась уборка зерновых и зернобобовых - Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур завершилась в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
"Наши аграрии убрали 100% площади - это около 590 тысяч гектаров. С них собрали больше 2,263 млн тонн урожая зерна в бункерном весе, – цитирует ведомство министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука. – Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара".
Уточняется, что зерновые культуры убраны на площади больше 557 тысяч гектаров. Намолочено почти 2,2 млн тонн со средней урожайностью 39,4 центнера с гектара. Уборка зернобобовых велась на площади почти 32 тысячи гектаров. Собрано около 64 тысяч тонн, средняя урожайность составила 20 центнеров с гектара.
"Также обмолочено 100% площади ранних масличных – озимого и ярового рапса. Этих культур намолочено больше 20 тысяч тонн с площади больше 12 тысяч гектаров. Средняя урожайность озимого и ярового рапса – 16,5 центнеров с гектара", – добавил глава минсельхоза Крыма.
В настоящее время аграрии ведут уборку поздних зерновых культур. Уже обмолочено 3,7 тысячи гектаров или 51% посадочных площадей.
Ранее министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук сообщал
, что большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу.
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