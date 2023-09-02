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Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса

Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса

Большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T08:44

2023-09-02T08:44

2023-09-02T08:44

урожай зерновых культур

урожай в крыму

урожай

ход уборочной кампании в крыму

радио "спутник в крыму"

андрей савчук

продовольственная безопасность крыма

минсельхоз крыма

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Андрей Савчук Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук Министр сельского хозяйства Республики Крым audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.По словам министра, цены в этом году стали выше. Потребление и покупка идет более стабильно, каналы реализации и вывоза зерна более налажены.Он также отметил, что на рынке существенно выросла стоимостная разница между классами зерна. Если в прошлые года она составляла в эквиваленте порядка пяти долларов, то сейчас разница от класса к классу примерно 20 долларов.Ранее министр сельского хозяйства РК сообщил, что в Крыму собрано более 2,2 млн тонн бункерной пшеницы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляникиКрым готов поставлять в Беларусь овощи и фруктыКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты

https://crimea.ria.ru/20230825/urozhay-podsolnechnika-sozrel-v-krymu-1130954686.html

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2023

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