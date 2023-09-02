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Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса
Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса
Большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T08:44
2023-09-02T08:44
2023-09-02T08:44
урожай зерновых культур
урожай в крыму
урожай
ход уборочной кампании в крыму
радио "спутник в крыму"
андрей савчук
продовольственная безопасность крыма
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Андрей Савчук Министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Савчук Министр сельского хозяйства Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Большая часть собранной в Крыму пшеницы по качественным характеристикам отвечает высокому 4-му классу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.По словам министра, цены в этом году стали выше. Потребление и покупка идет более стабильно, каналы реализации и вывоза зерна более налажены.Он также отметил, что на рынке существенно выросла стоимостная разница между классами зерна. Если в прошлые года она составляла в эквиваленте порядка пяти долларов, то сейчас разница от класса к классу примерно 20 долларов.Ранее министр сельского хозяйства РК сообщил, что в Крыму собрано более 2,2 млн тонн бункерной пшеницы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляникиКрым готов поставлять в Беларусь овощи и фруктыКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты
https://crimea.ria.ru/20230825/urozhay-podsolnechnika-sozrel-v-krymu-1130954686.html
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урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, ход уборочной кампании в крыму, андрей савчук, продовольственная безопасность крыма, минсельхоз крыма
Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса
Минсельхоз: более 70% собранной в Крыму пшеницы высокого четвертого класса