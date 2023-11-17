https://crimea.ria.ru/20231117/oblozhnye-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye--prognoz-eksperta-1132864698.html

Обложные дожди: погода в Крыму на выходных

Обложные дожди: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Обложные дожди: погода в Крыму на выходных

Теплый атмосферный фронт покинет Крым к выходным, уже в субботу погода испортится, начнутся обложные дожди, а в воскресенье будет очень ненастный день. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T20:53

2023-11-17T20:53

2023-11-17T20:53

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Теплый атмосферный фронт покинет Крым к выходным, уже в субботу погода испортится, начнутся обложные дожди, а в воскресенье будет очень ненастный день. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.В пятницу погода еще определяется влиянием слабовыраженного теплого атмосферного фронта, поэтому небо хмурится, кое-где возможны кратковременные дожди, а температурный фон колеблется от 8 до 13 градусов тепла, но в выходные погода испортится, и сильно, уже в субботу, предупреждает Тишковец.Температура в субботу в Симферополе составит от +10 до + 12 градусов, по Крыму – от +8 до +13 градусов. Восточные ветры сменятся на северо-восточные и усилятся до 5 – 10 м/с, добавил Тишковец.По его словам, температура в ночь на воскресенье будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем столбик термометра в лучшем случае покажет от +4 до +9, а в воскресный вечер устремится к нулю.Ранее 17 ноября в республиканском главке МЧС предупредили о сильном шторме с ливнями и шквальным ветром до 30 м/с, который надвигается на Симферополь и весь Крым к выходным.

https://crimea.ria.ru/20231117/silnyy-liven-podtopil-bolnitsu-v-krymu-1132855742.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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