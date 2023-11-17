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Обложные дожди: погода в Крыму на выходных
Обложные дожди: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Обложные дожди: погода в Крыму на выходных
Теплый атмосферный фронт покинет Крым к выходным, уже в субботу погода испортится, начнутся обложные дожди, а в воскресенье будет очень ненастный день. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T20:53
2023-11-17T20:53
2023-11-17T20:53
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Теплый атмосферный фронт покинет Крым к выходным, уже в субботу погода испортится, начнутся обложные дожди, а в воскресенье будет очень ненастный день. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.В пятницу погода еще определяется влиянием слабовыраженного теплого атмосферного фронта, поэтому небо хмурится, кое-где возможны кратковременные дожди, а температурный фон колеблется от 8 до 13 градусов тепла, но в выходные погода испортится, и сильно, уже в субботу, предупреждает Тишковец.Температура в субботу в Симферополе составит от +10 до + 12 градусов, по Крыму – от +8 до +13 градусов. Восточные ветры сменятся на северо-восточные и усилятся до 5 – 10 м/с, добавил Тишковец.По его словам, температура в ночь на воскресенье будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем столбик термометра в лучшем случае покажет от +4 до +9, а в воскресный вечер устремится к нулю.Ранее 17 ноября в республиканском главке МЧС предупредили о сильном шторме с ливнями и шквальным ветром до 30 м/с, который надвигается на Симферополь и весь Крым к выходным.
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, новости крыма
Обложные дожди: погода в Крыму на выходных
Крымчан ждут ненастные выходные с ливнями и сильными ветрами – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым.
Теплый атмосферный фронт покинет Крым к выходным, уже в субботу погода испортится, начнутся обложные дожди, а в воскресенье будет очень ненастный день. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
В пятницу погода еще определяется влиянием слабовыраженного теплого атмосферного фронта, поэтому небо хмурится, кое-где возможны кратковременные дожди, а температурный фон колеблется от 8 до 13 градусов тепла, но в выходные погода испортится, и сильно, уже в субботу, предупреждает Тишковец.
"Если в ночь на субботу характер метеоусловий достаточно простой – будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночная температура будет колебаться от +5 до +10 градусов, – то в дневные часы, особенно во второй половине дня, в акваторию Черного моря выходит мощный средиземноморский циклон. Облака закроют небосвод на 100%. Зарядят обложные дожди, но еще не очень высокой интенсивности – до 4-5 мм", – поделился эксперт.
Температура в субботу в Симферополе составит от +10 до + 12 градусов, по Крыму – от +8 до +13 градусов. Восточные ветры сменятся на северо-восточные и усилятся до 5 – 10 м/с, добавил Тишковец.
"В воскресенье ожидается самая сложная погода, поскольку циклон, насыщаясь черноморской влагой и теплым воздухом морского происхождения, будет разрастаться. Соответственно, в течение дня – пасмурная погода, очень ветреная, с обложными осадками, причем уже высокой интенсивности: до 10–15 мм ожидается за сутки, а это полтора ведра воды на метр квадратный. Это самый ненастный день", – заключил синоптик.
По его словам, температура в ночь на воскресенье будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем столбик термометра в лучшем случае покажет от +4 до +9, а в воскресный вечер устремится к нулю.
Ранее 17 ноября в республиканском главке МЧС предупредили
о сильном шторме с ливнями и шквальным ветром до 30 м/с, который надвигается
на Симферополь и весь Крым к выходным.