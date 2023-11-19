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Стихия обесточила половину города Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Стихия обесточила половину города Саки в Крыму
Стихия обесточила половину города Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Стихия обесточила половину города Саки в Крыму
Больше половины города Саки остается без электричества в результате ночного разгула стихии на полуострове. Об этом сообщил глава администрации города Александр... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T13:37
2023-11-19T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Больше половины города Саки остается без электричества в результате ночного разгула стихии на полуострове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.На данный момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения жилого сектора. Привлечено 11 бригад, уточнил он.В Саки уже доставлен один генератор большой мощности, еще один заказан. Как только будут устранены обрывы линий электропередачи и подтопления ТП, генераторы будут использованы для подачи электроэнергии в дома, добавил глава администрации.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог
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саки, новости крыма, штормовое предупреждение, крым, стихия
Стихия обесточила половину города Саки в Крыму

Более половины города Саки в Крыму остались без света из-за аварии

13:37 19.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектроснабжение
Электроснабжение - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Больше половины города Саки остается без электричества в результате ночного разгула стихии на полуострове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
На данный момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения жилого сектора. Привлечено 11 бригад, уточнил он.
"Более половины города остается без электричества. Зафиксировано большое число обрывов проводов и подтопленных трансформаторных подстанций (ТП), что затрудняет возможность быстро подать электроэнергию в дома даже с дизельгенераторов", – сказал Овдиенко в видеообращении в своем Telegram-канале.
В Саки уже доставлен один генератор большой мощности, еще один заказан. Как только будут устранены обрывы линий электропередачи и подтопления ТП, генераторы будут использованы для подачи электроэнергии в дома, добавил глава администрации.
"Хочу сказать откровенно, что сегодня не во все дома будет подано электричество, в связи со сложностью ремонтно-восстановительных работ и непрекращающегося дождя", – продолжил Овдиенко и пообещал сообщить уточненную информацию во второй половине дня.
В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.
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