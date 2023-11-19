https://crimea.ria.ru/20231119/stikhiya-obestochila-polovinu-goroda-saki-v-krymu-1132893093.html

Стихия обесточила половину города Саки в Крыму

Стихия обесточила половину города Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Стихия обесточила половину города Саки в Крыму

Больше половины города Саки остается без электричества в результате ночного разгула стихии на полуострове. Об этом сообщил глава администрации города Александр... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T13:37

2023-11-19T13:37

2023-11-19T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Больше половины города Саки остается без электричества в результате ночного разгула стихии на полуострове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.На данный момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения жилого сектора. Привлечено 11 бригад, уточнил он.В Саки уже доставлен один генератор большой мощности, еще один заказан. Как только будут устранены обрывы линий электропередачи и подтопления ТП, генераторы будут использованы для подачи электроэнергии в дома, добавил глава администрации.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, новости крыма, штормовое предупреждение, крым, стихия