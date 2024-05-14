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Турпоток в Крым растет - чего ждать летом - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Турпоток в Крым растет - чего ждать летом
Турпоток в Крым растет - чего ждать летом - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Турпоток в Крым растет - чего ждать летом
В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T09:48
2024-05-14T10:15
туризм в крыму
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майские праздники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.По его данным, средняя загрузка отелей составила 50%, а крупные курортные комплексы были загружены полностью. При этом стоимость отдыха на крымских курортах остается самой доступной среди других регионов страны, спрос на летний отдых в этой связи также растет."Период активного бронирования достигает 120 суток, объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%. Туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ" - отметил глава региона.Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост, заявлял ранее президент ОСИГ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.Крымский полуостров наряду с озером Байкал и черноморским побережье Кубани стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году по оценке результатов опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуНа развитие туризма в России выделят более 400 млрд рублейГород-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
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туризм в крыму, крым, майские праздники, сергей аксенов, общество, отдых, отдых в крыму, новости крыма
Турпоток в Крым растет - чего ждать летом

На майские праздники в Крым приехали более 266 тысяч туристов - Аксенов

09:48 14.05.2024 (обновлено: 10:15 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста
Отдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"В майские праздники Крым посетили 266,7 тыс. туристов. Это на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 72% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 25% – по железной дороге, 3% – по сухопутному маршруту. С начала года турпоток в наш регион превысил 800 тысяч человек", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его данным, средняя загрузка отелей составила 50%, а крупные курортные комплексы были загружены полностью. При этом стоимость отдыха на крымских курортах остается самой доступной среди других регионов страны, спрос на летний отдых в этой связи также растет.
"Период активного бронирования достигает 120 суток, объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%. Туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ" - отметил глава региона.
Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост, заявлял ранее президент ОСИГ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.
Крымский полуостров наряду с озером Байкал и черноморским побережье Кубани стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году по оценке результатов опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.
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Туризм в КрымуКрымМайские праздникиСергей АксеновОбществоОтдыхОтдых в КрымуНовости Крыма
 
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