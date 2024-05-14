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Турпоток в Крым растет - чего ждать летом

Турпоток в Крым растет - чего ждать летом - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Турпоток в Крым растет - чего ждать летом

В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T09:48

2024-05-14T09:48

2024-05-14T10:15

туризм в крыму

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отдых в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули 800 тысяч туристов, из них 266 тысяч - в период майских праздников, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.По его данным, средняя загрузка отелей составила 50%, а крупные курортные комплексы были загружены полностью. При этом стоимость отдыха на крымских курортах остается самой доступной среди других регионов страны, спрос на летний отдых в этой связи также растет."Период активного бронирования достигает 120 суток, объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%. Туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ" - отметил глава региона.Крымский туристический бизнес смог полностью адаптировать к новым обстоятельствам и показать развитие и рост, заявлял ранее президент ОСИГ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.Крымский полуостров наряду с озером Байкал и черноморским побережье Кубани стали самыми популярными направлениями внутреннего туризма в этом году по оценке результатов опроса, проведенного координационным центром правительства РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуНа развитие туризма в России выделят более 400 млрд рублейГород-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, майские праздники, сергей аксенов, общество, отдых, отдых в крыму, новости крыма