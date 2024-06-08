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На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов
На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов - РИА Новости Крым, 08.06.2024
На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов
В центре Керчи "зажгли" три новые звезды с именами Народных артистов России на XXVI фестивале античного искусства "Боспорские агоны", который стартует сегодня,... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T17:13
2024-06-08T17:31
керчь
боспорские агоны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В центре Керчи "зажгли" три новые звезды с именами Народных артистов России на XXVI фестивале античного искусства "Боспорские агоны", который стартует сегодня, 8 июня, в городе-герое.На Аллее звезд возле памятника народному артисту Василию Лановому напротив Драматического театра им. А. С. Пушкина появились имена Народных артистов России Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева."Войти в эту чудесную группу единомышленников благодаря тому, что народ решил так - это для меня большая честь. Это большой подарок. У меня в этом году 70-летний юбилей. Наверное, нет ничего выше того, когда тебе ставят звезду за то, что ты скромно и искренне выполняешь свою работу, и всегда хочется что-то сделать еще и еще. Спасибо", - сказал Юрий Васильев.Перед открытием звезд актер, режиссер Театра сатиры, председатель жюри фестиваля Юрий Борисов дал интервью корреспонденту РИА Новости Крым и признался, что для него это - "огромный подарок, которого он никогда в жизни не получал"."Стоит бюст Василия Семеновича Ланового. И он как будто бы нас всех опять собирает. Здесь все дорогие люди, с которыми я работал или встречался: и с Банионисом в Доме актера, и с Кореневым на капустниках в Доме актера, и с Василием Семеновичем Лановым у нас длительная связь. С Голобородько мы вместе снимались, играли фронтовых друзей. С Ларисой Лужиной", - со слезами на глазах говорит актер.В свою очередь, министр культуры Крыма Татьяна Манежина сказала на открытии новых звезд:Торжественному мероприятию предшествовала общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" с участием гостей из Екатеринбурга: вокального коллектива Non solo и солистов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.Аллея звезд возле памятника Василию Лановому была открыта год назад во время юбилея фестиваля "Боспорские агоны". Первыми были увековечены имена трех артистов — участников и членов жюри прошлых фестивалей, которые ушли из жизни: Кирилла Лаврова, Владимира Коренева и Донатаса Баниониса.Официально откроется XXVI фестиваль "Боспорские агоны" 8 июня в 19.00 в ДК "Корабел" и продлится до 13 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятияВ Керчи пройдут Малые Олимпийские игрыВ Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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керчь, боспорские агоны, юрий васильев, видео, культура, крым, новости крыма, общество
На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов

На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов

17:13 08.06.2024 (обновлено: 17:31 08.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В центре Керчи "зажгли" три новые звезды с именами Народных артистов России на XXVI фестивале античного искусства "Боспорские агоны", который стартует сегодня, 8 июня, в городе-герое.
На Аллее звезд возле памятника народному артисту Василию Лановому напротив Драматического театра им. А. С. Пушкина появились имена Народных артистов России Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.
"Войти в эту чудесную группу единомышленников благодаря тому, что народ решил так - это для меня большая честь. Это большой подарок. У меня в этом году 70-летний юбилей. Наверное, нет ничего выше того, когда тебе ставят звезду за то, что ты скромно и искренне выполняешь свою работу, и всегда хочется что-то сделать еще и еще. Спасибо", - сказал Юрий Васильев.
Перед открытием звезд актер, режиссер Театра сатиры, председатель жюри фестиваля Юрий Борисов дал интервью корреспонденту РИА Новости Крым и признался, что для него это - "огромный подарок, которого он никогда в жизни не получал".
© РИА Новости КрымБюст Василия Ланового
Бюст Василия Ланового - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым
Бюст Василия Ланового
"Стоит бюст Василия Семеновича Ланового. И он как будто бы нас всех опять собирает. Здесь все дорогие люди, с которыми я работал или встречался: и с Банионисом в Доме актера, и с Кореневым на капустниках в Доме актера, и с Василием Семеновичем Лановым у нас длительная связь. С Голобородько мы вместе снимались, играли фронтовых друзей. С Ларисой Лужиной", - со слезами на глазах говорит актер.
В свою очередь, министр культуры Крыма Татьяна Манежина сказала на открытии новых звезд:
"Фестиваль "Боспорские агоны" не только хранит традиции, но и открывает новые".
Торжественному мероприятию предшествовала общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" с участием гостей из Екатеринбурга: вокального коллектива Non solo и солистов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.
© РИА Новости КрымАллея звезд в Керчи
Аллея звезд в Керчи - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым
Аллея звезд в Керчи
Аллея звезд возле памятника Василию Лановому была открыта год назад во время юбилея фестиваля "Боспорские агоны". Первыми были увековечены имена трех артистов — участников и членов жюри прошлых фестивалей, которые ушли из жизни: Кирилла Лаврова, Владимира Коренева и Донатаса Баниониса.
Официально откроется XXVI фестиваль "Боспорские агоны" 8 июня в 19.00 в ДК "Корабел" и продлится до 13 июня.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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В Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам
 
КерчьБоспорские агоныЮрий ВасильевВидеоКультураКрымНовости КрымаОбщество
 
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