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Главное за день: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Главное за день: 4 июля
Главное за день: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Главное за день: 4 июля
Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по итогам саммита ШОС. В Великобритании проходят выборы в парламент. Российские военные ударили по... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T22:30
2024-07-04T22:30
главное за день
новости
шос
владимир путин (политик)
великобритания
вооруженные силы россии
контрнаступление всу
скифское золото
владимир зеленский
елена зеленская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по итогам саммита ШОС. В Великобритании проходят выборы в парламент. Российские военные ударили по нефтезаводу и военным предприятиям Украины. Владимир Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ. Его жена открыла в Киеве выставку вывезенного из Крыма скифского золота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Владимира Путин по итогам саммита ШОСПрезидент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС. Он заявил, что стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров, При этом прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до их начала. Президент убежден, что обращаться к Верховной Раде не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному киевскому режиму. Также Владимир Путин завил, что Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности. Такое поручение уже дано оборонной промышленности.Выборы в парламент ВеликобританииВсеобщие парламентские выборы проходят в Великобритании. По их итогам распределятся 650 мест в палате общин (нижняя палата). Победителем станет политическая сила, которая получит большинство депутатских мест, а ее лидер займет пост премьер-министра и возглавит правительство Соединенного Королевства. По данным соцопросов, лидирует лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Консерваторов, возглавляемых действующим премьером Риши Сунаком, которые находятся у власти с 2010 года, поддерживают порядка 20% избирателей.Удары ВС РФ по военным предприятиям УкраиныДва предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали воинские части ВСУ, поразили российские военные оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также был уничтожен склад хранения ударных беспилотников.Новое наступление ВСУНовое контрнаступление Вооруженных сил Украины анонсировал Владимир Зеленский. По его словам, силы ВСУ находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования. Также он уточнил, что из-за задержек в поставках оружия от европейских и американских союзников к боям не готовы порядка 14 бригад общей численностью от 28 до 35 тысяч боевиков.Вывезенное из Крыма скифское золото представили на выставке в КиевеВыставку скифского золота из Крыма организовали в Национальном музее истории Украины. В ее открытии приняла участие Елена Зеленская. В экспозиции представлено 565 экземпляров ювелирных украшений из двух тысяч, которые были украдены из Крыма. 5 июля выставка откроется для всех посетителей.
https://crimea.ria.ru/20240704/chto-pytaetsya-vyyasnit-kiev-provokatsiyami-na-granitse-s-belorussiey-1138575270.html
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главное за день, новости, шос, владимир путин (политик), великобритания, вооруженные силы россии, контрнаступление всу, скифское золото, владимир зеленский, елена зеленская
Главное за день: 4 июля

Главные события и заявления четверга, 4 июля

22:30 04.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по итогам саммита ШОС. В Великобритании проходят выборы в парламент. Российские военные ударили по нефтезаводу и военным предприятиям Украины. Владимир Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ. Его жена открыла в Киеве выставку вывезенного из Крыма скифского золота.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Владимира Путин по итогам саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС. Он заявил, что стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров, При этом прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до их начала. Президент убежден, что обращаться к Верховной Раде не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному киевскому режиму. Также Владимир Путин завил, что Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности. Такое поручение уже дано оборонной промышленности.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
07:52Радио "Спутник в Крыму"
Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

Выборы в парламент Великобритании

Всеобщие парламентские выборы проходят в Великобритании. По их итогам распределятся 650 мест в палате общин (нижняя палата). Победителем станет политическая сила, которая получит большинство депутатских мест, а ее лидер займет пост премьер-министра и возглавит правительство Соединенного Королевства. По данным соцопросов, лидирует лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Консерваторов, возглавляемых действующим премьером Риши Сунаком, которые находятся у власти с 2010 года, поддерживают порядка 20% избирателей.
Рабочий визит президента США Барака Обамы в Россию - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США

Удары ВС РФ по военным предприятиям Украины

Два предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали воинские части ВСУ, поразили российские военные оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также был уничтожен склад хранения ударных беспилотников.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
08:49
Белоруссия стала членом ШОС

Новое наступление ВСУ

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины анонсировал Владимир Зеленский. По его словам, силы ВСУ находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования. Также он уточнил, что из-за задержек в поставках оружия от европейских и американских союзников к боям не готовы порядка 14 бригад общей численностью от 28 до 35 тысяч боевиков.
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
15:55
Эксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ

Вывезенное из Крыма скифское золото представили на выставке в Киеве

Выставку скифского золота из Крыма организовали в Национальном музее истории Украины. В ее открытии приняла участие Елена Зеленская. В экспозиции представлено 565 экземпляров ювелирных украшений из двух тысяч, которые были украдены из Крыма. 5 июля выставка откроется для всех посетителей.
Флаг Украины. Архивное фото
06:38Радио "Спутник в Крыму"
Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – эксперт
 
Главное за деньНовостиШОСВладимир Путин (политик)ВеликобританияВооруженные силы РоссииКонтрнаступление ВСУСкифское золотоВладимир ЗеленскийЕлена Зеленская
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 4 июля
22:15Главные новости Крыма: 4 июля
21:56Назван размер материнского капитала после индексации
21:31В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов
21:14"Папа Сыроежкина" Юрий Чернов: в свои 75 могу поставить стул на голову
20:53Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба
20:32Ливни с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым
20:05Зеленская открыла в Киеве выставку вывезенного из Крыма скифского золота
19:46Будем помнить героя: в Севастополе простились с погибшим бойцом СВО
19:24Из бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту
19:10В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
19:08Крымский мост открыли для движения
18:57Морской транспорт в Севастополе остановил движение
18:45Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США
18:20Крымский мост закрыт второй раз за день
18:01Когда откроют пляжи Феодосии
17:48В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов
17:41Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина
17:20Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин
17:10Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
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