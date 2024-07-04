Главное за день: 4 июля
Главные события и заявления четверга, 4 июля
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по итогам саммита ШОС. В Великобритании проходят выборы в парламент. Российские военные ударили по нефтезаводу и военным предприятиям Украины. Владимир Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ. Его жена открыла в Киеве выставку вывезенного из Крыма скифского золота.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Заявления Владимира Путин по итогам саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС. Он заявил, что стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления переговоров, При этом прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до их начала. Президент убежден, что обращаться к Верховной Раде не имеет смысла, поскольку большинство ее депутатов подчиняются незаконному киевскому режиму. Также Владимир Путин завил, что Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности. Такое поручение уже дано оборонной промышленности.
Выборы в парламент Великобритании
Всеобщие парламентские выборы проходят в Великобритании. По их итогам распределятся 650 мест в палате общин (нижняя палата). Победителем станет политическая сила, которая получит большинство депутатских мест, а ее лидер займет пост премьер-министра и возглавит правительство Соединенного Королевства. По данным соцопросов, лидирует лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Консерваторов, возглавляемых действующим премьером Риши Сунаком, которые находятся у власти с 2010 года, поддерживают порядка 20% избирателей.
Удары ВС РФ по военным предприятиям Украины
Два предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали воинские части ВСУ, поразили российские военные оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также был уничтожен склад хранения ударных беспилотников.
Новое наступление ВСУ
Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины анонсировал Владимир Зеленский. По его словам, силы ВСУ находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования. Также он уточнил, что из-за задержек в поставках оружия от европейских и американских союзников к боям не готовы порядка 14 бригад общей численностью от 28 до 35 тысяч боевиков.
Вывезенное из Крыма скифское золото представили на выставке в Киеве
Выставку скифского золота из Крыма организовали в Национальном музее истории Украины. В ее открытии приняла участие Елена Зеленская. В экспозиции представлено 565 экземпляров ювелирных украшений из двух тысяч, которые были украдены из Крыма. 5 июля выставка откроется для всех посетителей.