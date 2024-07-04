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Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба
Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба
Ношение никаба не является обязательным с точки зрения большинства исламских ученых, более того, вносит смуту и раскол в обществе, и этот головной убор должен... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T20:53
2024-07-04T20:53
никаб
хиджаб
северный кавказ
новости
религия
ислам
мусульмане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Ношение никаба не является обязательным с точки зрения большинства исламских ученых, более того, вносит смуту и раскол в обществе, и этот головной убор должен быть запрещен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).Мусульмане Северного Кавказа предлагают запретить ношение никаба, который никогда не являлся традиционной формой одежды для этого региона, и сейчас вредит в первую очередь самим мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.Также уточняется, что даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах.Исламская религия предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение хиджаба, где лицо остается открытым. Речи о запрете хиджаба не идет. Более того, в России даже разрешено фотографироваться в хиджабе при получении паспорта."И если мы действительно, искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи т. п., скрывающих лицо головных уборов, наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях", – сказано в тексте сообщения.Накануне стало известно, что Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о РоссииМуфтий Крыма о приговоре Киева: мы служим крымчанам, поэтому нас "судят"Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть
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никаб, хиджаб, северный кавказ, новости, религия, ислам, мусульмане
Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба

Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил запретить ношение никаба

20:53 04.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка в платке-никабе
Девушка в платке-никабе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Ношение никаба не является обязательным с точки зрения большинства исламских ученых, более того, вносит смуту и раскол в обществе, и этот головной убор должен быть запрещен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).
Мусульмане Северного Кавказа предлагают запретить ношение никаба, который никогда не являлся традиционной формой одежды для этого региона, и сейчас вредит в первую очередь самим мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

"Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом (часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми – ред.) – недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах.
Исламская религия предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение хиджаба, где лицо остается открытым. Речи о запрете хиджаба не идет. Более того, в России даже разрешено фотографироваться в хиджабе при получении паспорта.
"И если мы действительно, искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи т. п., скрывающих лицо головных уборов, наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях", – сказано в тексте сообщения.
Накануне стало известно, что Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов.
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никабхиджабСеверный КавказНовостиРелигияИсламМусульмане
 
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