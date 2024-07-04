https://crimea.ria.ru/20240704/musulmane-severnogo-kavkaza-podderzhali-zapret-na-noshenie-nikaba-1138606935.html

Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба

Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет на ношение никаба

Ношение никаба не является обязательным с точки зрения большинства исламских ученых, более того, вносит смуту и раскол в обществе, и этот головной убор должен... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T20:53

2024-07-04T20:53

2024-07-04T20:53

никаб

хиджаб

северный кавказ

новости

религия

ислам

мусульмане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Ношение никаба не является обязательным с точки зрения большинства исламских ученых, более того, вносит смуту и раскол в обществе, и этот головной убор должен быть запрещен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).Мусульмане Северного Кавказа предлагают запретить ношение никаба, который никогда не являлся традиционной формой одежды для этого региона, и сейчас вредит в первую очередь самим мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.Также уточняется, что даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах.Исламская религия предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение хиджаба, где лицо остается открытым. Речи о запрете хиджаба не идет. Более того, в России даже разрешено фотографироваться в хиджабе при получении паспорта."И если мы действительно, искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи т. п., скрывающих лицо головных уборов, наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях", – сказано в тексте сообщения.Накануне стало известно, что Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурадов: Соборная мечеть в Крыму - доказательство лжи Запада о РоссииМуфтий Крыма о приговоре Киева: мы служим крымчанам, поэтому нас "судят"Иностранцам в Симферополе показали Соборную мечеть

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никаб, хиджаб, северный кавказ, новости, религия, ислам, мусульмане