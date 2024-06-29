https://crimea.ria.ru/20240629/nesgibaemaya-volya-k-pobede--sevastopol-prostilsya-s-geroem-svo-1138460091.html
Несгибаемая воля к победе – Севастополь простился с героем СВО
Несгибаемая воля к победе – Севастополь простился с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Несгибаемая воля к победе – Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, рядовым Сергеем Щукиным. Об этом в субботу сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T16:40
2024-06-29T16:40
2024-06-29T16:40
память
севастополь
утраты
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, рядовым Сергеем Щукиным. Об этом в субботу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сергей Щукин родился в Харьковской области. Окончил школу, а затем приобрел специаьность затем столяра-плотника в Крыму. Срочную службу проходил в одной из частей Черноморского флота в Севастополе, где остался жить после демобилизации. В 2023 году отправился в зону спецоперации по контратку и проходил службу механиком-водителем боевой машины пехоты."В своем подразделении он стал настоящим лидером среди своих сослуживцев, имел заслуженный авторитет. В трудную минуту, когда получил ранение командир подразделения, смог повести за собой ребят и выполнить поставленную командованием задачу. По словам сослуживцев, у Сергея Анатольевича были золотые руки, несгибаемая воля к победе, чистое и доброе сердце", – написал губернатор Севастополя и выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.
https://crimea.ria.ru/20240628/imeni-geroev-ulitsy-v-sele-pod-sevastopolem-nazvany-v-chest-boytsov-svo-1138440936.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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память, севастополь, утраты, михаил развожаев
Несгибаемая воля к победе – Севастополь простился с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Сергеем Щукиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации, рядовым Сергеем Щукиным. Об этом в субботу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь рядового Сергея Анатольевича Щукина. Сергей Анатольевич погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сергей Щукин родился в Харьковской области. Окончил школу, а затем приобрел специаьность затем столяра-плотника в Крыму. Срочную службу проходил в одной из частей Черноморского флота в Севастополе, где остался жить после демобилизации. В 2023 году отправился в зону спецоперации по контратку и проходил службу механиком-водителем боевой машины пехоты.
"В своем подразделении он стал настоящим лидером среди своих сослуживцев, имел заслуженный авторитет. В трудную минуту, когда получил ранение командир подразделения, смог повести за собой ребят и выполнить поставленную командованием задачу. По словам сослуживцев, у Сергея Анатольевича были золотые руки, несгибаемая воля к победе, чистое и доброе сердце", – написал губернатор Севастополя и выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.