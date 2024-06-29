Рейтинг@Mail.ru
Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240629/udar-po-sevastopolyu-i-yadernaya-doktrina-rf-top-novostey-nedeli-1138453045.html
Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели
Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели
Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев после удара ВСУ ракетами ATACMS 23 июня. Время принятия... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T20:08
2024-06-29T20:08
топ новостей недели
севастополь
ядерная доктрина
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
андрей белоусов
министерство обороны рф
республика коми
краснодар
холера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/21/1117792125_156:43:526:251_1920x0_80_0_0_8e7884f0c7de3d44cb0974e41fbbc31f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев после удара ВСУ ракетами ATACMS 23 июня. Время принятия решения на применение ядерного оружия в России может измениться. РФ ответит на рост активности американских беспилотников над Черным морем. В Коми произошла большая железнодорожная катастрофа с погибшими, а в Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа. В Крыму ведут мониторинг объектов окружающей среды для контроля за эпидситуацией и снижения рисков ввоза и распространения особо опасных инфекций.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Удар по пляжу в Севастополе23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. В результате пострадали 153 человека, часть из них направлены на лечение в Москву. Среди погибших трое севастопольцев, в том числе двухлетняя девочка и один приезжий ребенок – 9-летняя дочь замглавы Магадана. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. Понедельник, 24 июня, был объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.В четверг губернатор Севастополя провел чрезвычайное заседание Законодательного собрания региона, на котором сообщил о принятых решениях в связи с атакой ВСУ на Севастополь 23 июня. Систему оповещения в городе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности, для чего появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. При этом пляжи в регионе закрывать не будут, а вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночное время. Частные и государственные учреждения Севастополя будут обязаны пускать людей во время сигнала "воздушная тревога" – соответствующий указ в ближайшее время подпишет губернатор. В общественном транспорте города появятся "тревожные" аптечки, а в парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи.Ядерная доктрина РФЯдерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, считает глава думского комитета по обороне Картаполов. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, связанных с понижением порога применения ядерного оружия.Разведка США над Черным моремМинистр обороны России Андрей Белоусов на этой неделе поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Уточняется, что американские беспилотники осуществляют разведку и дают целеуказания для ударов по объектам России. В военном ведомстве отмечают, что это свидетельствует о наращивании вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Крушение поезда в Коми25 июня на перегоне в Коми девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов. В составе находились более 200 человек, пострадали более 40 человек. Погибли трое, в том числе 16-летняя девочка. Предварительная причина ЧП – размыв железной дороги после дождей. После крушения пассажирского поезда в Коми ввели режим ЧС.ЧП в Краснодаре23 июня в Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" рухнула машина марки "BMW" . Автомобиль упал на проезжую часть улицы Рашпилевская. Находившиеся в салоне машины 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.Ситуация с холерой в КрымуНа этой неделе в украинских СМИ сообщали, что в связи со вспышкой холеры на подконтрольной Украине части Херсонщины Роспотребнадзор Крыма якобы проводит мониторинг воды у побережья Черного моря. По информации республиканского Роспотребнадзора, на полуострове случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке и будет продолжаться до 1 октября.
https://crimea.ria.ru/20240625/kakim-dolzhen-byt-otvet-na-terakt-vsu-v-krymu--mneniya-1138332991.html
https://crimea.ria.ru/20240626/kakaya-radiatsionnaya-obstanovka-v-energodare-posle-udara-kieva-po-zaes-1138367859.html
https://crimea.ria.ru/20240628/knut-ssha-kakie-zadachi-postavleny-pered-novym-gensekom-nato-ryutte-1138410790.html
https://crimea.ria.ru/20240629/udar-vsu-po-zhilomu-domu-v-kurskoy-oblasti--5-pogibshikh-iz-nikh-dvoe-detey-1138449265.html
https://crimea.ria.ru/20240629/rost-statistiki-skolko-vzroslykh-i-detey-utonuli-v-krymu-v-etom-godu-1138431914.html
https://crimea.ria.ru/20240627/v-rossii-vydelili-24-milliarda-na-lechenie-detey-s-redkimi-boleznyami-1138409134.html
севастополь
черное море
республика коми
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/21/1117792125_161:39:526:313_1920x0_80_0_0_49ba82b9f4df5cf303713b7694b98d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, севастополь, ядерная доктрина, черное море, беспилотник (бпла, дрон), андрей белоусов, министерство обороны рф, республика коми, краснодар, холера
Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

20:08 29.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев после удара ВСУ ракетами ATACMS 23 июня. Время принятия решения на применение ядерного оружия в России может измениться. РФ ответит на рост активности американских беспилотников над Черным морем. В Коми произошла большая железнодорожная катастрофа с погибшими, а в Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа. В Крыму ведут мониторинг объектов окружающей среды для контроля за эпидситуацией и снижения рисков ввоза и распространения особо опасных инфекций.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Удар по пляжу в Севастополе

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. В результате пострадали 153 человека, часть из них направлены на лечение в Москву. Среди погибших трое севастопольцев, в том числе двухлетняя девочка и один приезжий ребенок – 9-летняя дочь замглавы Магадана. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. Понедельник, 24 июня, был объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.
В четверг губернатор Севастополя провел чрезвычайное заседание Законодательного собрания региона, на котором сообщил о принятых решениях в связи с атакой ВСУ на Севастополь 23 июня. Систему оповещения в городе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности, для чего появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. При этом пляжи в регионе закрывать не будут, а вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночное время. Частные и государственные учреждения Севастополя будут обязаны пускать людей во время сигнала "воздушная тревога" – соответствующий указ в ближайшее время подпишет губернатор. В общественном транспорте города появятся "тревожные" аптечки, а в парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 06:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Каким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнения

Ядерная доктрина РФ

Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, считает глава думского комитета по обороне Картаполов. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, связанных с понижением порога применения ядерного оружия.
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
26 июня, 11:08
Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС

Разведка США над Черным морем

Министр обороны России Андрей Белоусов на этой неделе поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Уточняется, что американские беспилотники осуществляют разведку и дают целеуказания для ударов по объектам России. В военном ведомстве отмечают, что это свидетельствует о наращивании вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Вчера, 08:33Радио "Спутник в Крыму"
"Кнут США": какие задачи поставлены перед новым генсеком НАТО Рютте

Крушение поезда в Коми

25 июня на перегоне в Коми девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов. В составе находились более 200 человек, пострадали более 40 человек. Погибли трое, в том числе 16-летняя девочка. Предварительная причина ЧП – размыв железной дороги после дождей. После крушения пассажирского поезда в Коми ввели режим ЧС.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
08:02
Удар ВСУ по жилому дому в Курской области – 5 погибших, из них двое детей

ЧП в Краснодаре

23 июня в Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" рухнула машина марки "BMW" . Автомобиль упал на проезжую часть улицы Рашпилевская. Находившиеся в салоне машины 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
09:01
Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году

Ситуация с холерой в Крыму

На этой неделе в украинских СМИ сообщали, что в связи со вспышкой холеры на подконтрольной Украине части Херсонщины Роспотребнадзор Крыма якобы проводит мониторинг воды у побережья Черного моря. По информации республиканского Роспотребнадзора, на полуострове случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке и будет продолжаться до 1 октября.
Российские медики разрабатывают вакцину. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня, 16:28
В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями
Топ новостей неделиСевастопольЯдерная доктринаЧерное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Андрей БелоусовМинистерство обороны РФРеспублика КомиКраснодарХолера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Главное за день: 29 июня
21:17Музыкальные "Тайны Монтедора" раскроют в Никитском ботсаду
20:53Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать
20:26Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области
20:08Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели
19:51В Севастополе военные проводят учения
19:43Эксперт оценил доступность жилья в Крыму и Севастополе
19:31Когда арбузы во вред: гастроэнтеролог назвала нормы для детей
19:11Катера столкнулись на реке в Ростовской области – есть погибший
18:44В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений
18:16Когда закончится ямочный ремонт в Симферополе – ответ министра транспорта
17:47Число раненных при утренней атаке на Севастополь выросло
17:21Правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина
17:10Соглашение ЕС и Украины о безопасности оценили в Крыму
16:40Несгибаемая воля к победе – Севастополь простился с героем СВО
16:03Дядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи
15:37"Запишите видео за деньги": жителей Севастополя атакует ЦИПсО
15:18День молодежи в Симферополе – куда пойти и как отметить
14:52Горят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУ
14:33Три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ
Лента новостейМолния