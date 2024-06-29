https://crimea.ria.ru/20240629/udar-po-sevastopolyu-i-yadernaya-doktrina-rf-top-novostey-nedeli-1138453045.html

Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели

Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Удар по Севастополю и ядерная доктрина РФ: топ новостей недели

Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев после удара ВСУ ракетами ATACMS 23 июня. Время принятия... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T20:08

2024-06-29T20:08

2024-06-29T20:08

топ новостей недели

севастополь

ядерная доктрина

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

андрей белоусов

министерство обороны рф

республика коми

краснодар

холера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя провел губернатор региона Михаил Развожаев после удара ВСУ ракетами ATACMS 23 июня. Время принятия решения на применение ядерного оружия в России может измениться. РФ ответит на рост активности американских беспилотников над Черным морем. В Коми произошла большая железнодорожная катастрофа с погибшими, а в Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа. В Крыму ведут мониторинг объектов окружающей среды для контроля за эпидситуацией и снижения рисков ввоза и распространения особо опасных инфекций.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Удар по пляжу в Севастополе23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. В результате пострадали 153 человека, часть из них направлены на лечение в Москву. Среди погибших трое севастопольцев, в том числе двухлетняя девочка и один приезжий ребенок – 9-летняя дочь замглавы Магадана. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. Понедельник, 24 июня, был объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.В четверг губернатор Севастополя провел чрезвычайное заседание Законодательного собрания региона, на котором сообщил о принятых решениях в связи с атакой ВСУ на Севастополь 23 июня. Систему оповещения в городе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности, для чего появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. При этом пляжи в регионе закрывать не будут, а вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночное время. Частные и государственные учреждения Севастополя будут обязаны пускать людей во время сигнала "воздушная тревога" – соответствующий указ в ближайшее время подпишет губернатор. В общественном транспорте города появятся "тревожные" аптечки, а в парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи.Ядерная доктрина РФЯдерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, считает глава думского комитета по обороне Картаполов. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, связанных с понижением порога применения ядерного оружия.Разведка США над Черным моремМинистр обороны России Андрей Белоусов на этой неделе поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Уточняется, что американские беспилотники осуществляют разведку и дают целеуказания для ударов по объектам России. В военном ведомстве отмечают, что это свидетельствует о наращивании вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.Крушение поезда в Коми25 июня на перегоне в Коми девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов. В составе находились более 200 человек, пострадали более 40 человек. Погибли трое, в том числе 16-летняя девочка. Предварительная причина ЧП – размыв железной дороги после дождей. После крушения пассажирского поезда в Коми ввели режим ЧС.ЧП в Краснодаре23 июня в Краснодаре с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея" рухнула машина марки "BMW" . Автомобиль упал на проезжую часть улицы Рашпилевская. Находившиеся в салоне машины 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.Ситуация с холерой в КрымуНа этой неделе в украинских СМИ сообщали, что в связи со вспышкой холеры на подконтрольной Украине части Херсонщины Роспотребнадзор Крыма якобы проводит мониторинг воды у побережья Черного моря. По информации республиканского Роспотребнадзора, на полуострове случаев холеры не выявлено. Миниторинг ведется с весны в плановом порядке и будет продолжаться до 1 октября.

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севастополь

черное море

республика коми

краснодар

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топ новостей недели, севастополь, ядерная доктрина, черное море, беспилотник (бпла, дрон), андрей белоусов, министерство обороны рф, республика коми, краснодар, холера