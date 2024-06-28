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Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры
Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря. Об РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T07:11
2024-06-28T07:24
министерство обороны рф
андрей белоусов
беспилотник (бпла, дрон)
нато
черное море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве отмечают, что это свидетельствует о наращивании вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.накануне в Кремле прокомментировали информацию о сбитом над Черным морем дроне США.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связьПентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнениеВласти США встали на путь международного терроризма – Антонов
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, андрей белоусов, беспилотник (бпла, дрон), нато, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры

Активность беспилотников США над Черным морем нарастает – Белоусов поручил принять меры

07:11 28.06.2024 (обновлено: 07:24 28.06.2024)
 
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - сказано в сообщении.
В военном ведомстве отмечают, что это свидетельствует о наращивании вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
"Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - подчеркнули в Минобороны.
5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
накануне в Кремле прокомментировали информацию о сбитом над Черным морем дроне США.
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Министерство обороны РФАндрей БелоусовБеспилотник (БПЛА, дрон)НАТОЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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