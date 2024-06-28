Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры
Активность беспилотников США над Черным морем нарастает – Белоусов поручил принять меры
07:11 28.06.2024 (обновлено: 07:24 28.06.2024)
© LUDOVIC MARIN / AFPБеспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
© LUDOVIC MARIN / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - сказано в сообщении.
В военном ведомстве отмечают, что это свидетельствует о наращивании вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.
"Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - подчеркнули в Минобороны.
5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.
накануне в Кремле прокомментировали информацию о сбитом над Черным морем дроне США.
Читайте также на РИА Новости Крым: