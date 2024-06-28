https://crimea.ria.ru/20240628/rost-aktivnosti-bespilotnikov-nato-nad-chernym-morem--rossiya-primet-mery-1138424637.html

Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры

Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря. Об РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T07:11

2024-06-28T07:11

2024-06-28T07:24

министерство обороны рф

андрей белоусов

беспилотник (бпла, дрон)

нато

черное море

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил принять меры оперативного реагирования на провокации США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.В военном ведомстве отмечают, что это свидетельствует о наращивании вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву.накануне в Кремле прокомментировали информацию о сбитом над Черным морем дроне США.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связьПентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнениеВласти США встали на путь международного терроризма – Антонов

черное море

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2024

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министерство обороны рф, андрей белоусов, беспилотник (бпла, дрон), нато, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность