https://crimea.ria.ru/20240627/artek-pod-sanktsiyami-es-i-sevastopol-pod-udarom-atacms--v-chem-svyaz-1138385191.html

"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь

"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь - РИА Новости Крым, 27.06.2024

"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь

Введение санкций ЕС против международного детского центра "Артек" в Крыму и последовавший за этим ракетный удар по отдыхающим на пляжах Севастополя, в том числе РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T11:56

2024-06-27T11:56

2024-06-27T11:58

санкции

радио "спутник в крыму"

мдц "артек"

атаки всу на крым

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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безопасность

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Введение санкций ЕС против международного детского центра "Артек" в Крыму и последовавший за этим ракетный удар по отдыхающим на пляжах Севастополя, в том числе детям, связаны между собой единой целью Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заслуженный юрист РФ, адвокат Павел Астахов."Они давно показали свою лицемерную сущность и враждебность к России и живут ненавистью к нам, которую уже не скрывают", - сказал он.Поэтому Западу неинтересны разговоры о мире – там максимально вкладываются в войну для ослабления нашей страны, к чему стремились уже не раз в истории. А очередной 14-й пакет санкций ЕС против России не будет последним, считает Астахов.Отдельного внимания, по мнению эксперта, достойно то, что под санкции на днях попал международный детский центр "Артек" в Крыму, который занимается воспитанием, лечением, образованием и отдыхом детей.Одновременно Запад заявляет о приверженности высшим идеалам согласно международным декларациям, конвенциям, договорам и прочему, о чем на самом деле давно забыл, добавил юрист."В Конвенции о правах ребенка сказано, что все решения, которые принимаются в большом многополярном мире, должны приниматься в наилучших интересах ребенка. А разве наложение санкций и ограничения в отношении детской организации делается в наилучших интересах ребенка? Совсем нет", – прокомментировал Астахов.Истинное же лицо Запада и его настоящие цели в отношении России ярко продемонстрировали события последних дней, заявил эксперт.Он подчеркнул, что как и подобные обстрелы мирных граждан на российских территориях, так и санкции против РФ не имеют оправдания и объяснения. В частности, с точки зрения международного права, односторонние санкции в отношении какого-либо государства незаконны, подчеркнул Астахов."Это вещь незаконная, которая была придумана американцами в свое время. И они очень хорошо это протранслировали на Евросоюз, который сегодня полностью зависит от Америки", – заметил он.Эксперт напомнил, что первыми санкции против "Артека" ввели США в августе 2023 года. За год они никак не отразились на популярной детской здравнице в Крыму, и точно так же будет и с санкциями ЕС, уверен Астахов.Евросоюз 24 июня утвердил очередной, 14-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись деятельности компаний и организации, связанных с российской энергетикой, финансовым сектором и торговлей, а также граждан. Всего в списке 116 юридических и физических лиц. В перечне подсанкционных оказался международный детский лагерь "Артек" в Крыму. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя "Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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