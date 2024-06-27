https://crimea.ria.ru/20240627/artek-pod-sanktsiyami-es-i-sevastopol-pod-udarom-atacms--v-chem-svyaz-1138385191.html
"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь
"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь - РИА Новости Крым, 27.06.2024
"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь
Введение санкций ЕС против международного детского центра "Артек" в Крыму и последовавший за этим ракетный удар по отдыхающим на пляжах Севастополя, в том числе РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T11:56
2024-06-27T11:56
2024-06-27T11:58
санкции
радио "спутник в крыму"
мдц "артек"
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Введение санкций ЕС против международного детского центра "Артек" в Крыму и последовавший за этим ракетный удар по отдыхающим на пляжах Севастополя, в том числе детям, связаны между собой единой целью Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заслуженный юрист РФ, адвокат Павел Астахов."Они давно показали свою лицемерную сущность и враждебность к России и живут ненавистью к нам, которую уже не скрывают", - сказал он.Поэтому Западу неинтересны разговоры о мире – там максимально вкладываются в войну для ослабления нашей страны, к чему стремились уже не раз в истории. А очередной 14-й пакет санкций ЕС против России не будет последним, считает Астахов.Отдельного внимания, по мнению эксперта, достойно то, что под санкции на днях попал международный детский центр "Артек" в Крыму, который занимается воспитанием, лечением, образованием и отдыхом детей.Одновременно Запад заявляет о приверженности высшим идеалам согласно международным декларациям, конвенциям, договорам и прочему, о чем на самом деле давно забыл, добавил юрист."В Конвенции о правах ребенка сказано, что все решения, которые принимаются в большом многополярном мире, должны приниматься в наилучших интересах ребенка. А разве наложение санкций и ограничения в отношении детской организации делается в наилучших интересах ребенка? Совсем нет", – прокомментировал Астахов.Истинное же лицо Запада и его настоящие цели в отношении России ярко продемонстрировали события последних дней, заявил эксперт.Он подчеркнул, что как и подобные обстрелы мирных граждан на российских территориях, так и санкции против РФ не имеют оправдания и объяснения. В частности, с точки зрения международного права, односторонние санкции в отношении какого-либо государства незаконны, подчеркнул Астахов."Это вещь незаконная, которая была придумана американцами в свое время. И они очень хорошо это протранслировали на Евросоюз, который сегодня полностью зависит от Америки", – заметил он.Эксперт напомнил, что первыми санкции против "Артека" ввели США в августе 2023 года. За год они никак не отразились на популярной детской здравнице в Крыму, и точно так же будет и с санкциями ЕС, уверен Астахов.Евросоюз 24 июня утвердил очередной, 14-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись деятельности компаний и организации, связанных с российской энергетикой, финансовым сектором и торговлей, а также граждан. Всего в списке 116 юридических и физических лиц. В перечне подсанкционных оказался международный детский лагерь "Артек" в Крыму. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя "Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ
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"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь
Введение санкций ЕС против "Артека" и атака на Севастополь ракетами США связаны – эксперт
11:56 27.06.2024 (обновлено: 11:58 27.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым.
Введение санкций ЕС против международного детского центра "Артек" в Крыму и последовавший за этим ракетный удар по отдыхающим на пляжах Севастополя, в том числе детям, связаны между собой единой целью Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил заслуженный юрист РФ, адвокат Павел Астахов.
"Они давно показали свою лицемерную сущность и враждебность к России и живут ненавистью к нам, которую уже не скрывают", - сказал он.
Поэтому Западу неинтересны разговоры о мире – там максимально вкладываются в войну для ослабления нашей страны, к чему стремились уже не раз в истории. А очередной 14-й пакет санкций ЕС против России не будет последним, считает Астахов.
Отдельного внимания, по мнению эксперта, достойно то, что под санкции на днях попал международный детский центр "Артек" в Крыму, который занимается воспитанием, лечением, образованием и отдыхом детей.
"Таким образом Запад изощряется в своих попытках помешать нормально растить детей в России, которая не желает следовать навязываемой им псевдоморали и поощрять все то, что тысячами лет было презираемо, запрещено в человеческом обществе и никогда не возводилось в ранг добродетели, тем более закона", - заявил он.
Одновременно Запад заявляет о приверженности высшим идеалам согласно международным декларациям, конвенциям, договорам и прочему, о чем на самом деле давно забыл, добавил юрист.
"В Конвенции о правах ребенка сказано, что все решения, которые принимаются в большом многополярном мире, должны приниматься в наилучших интересах ребенка. А разве наложение санкций и ограничения в отношении детской организации делается в наилучших интересах ребенка? Совсем нет", – прокомментировал Астахов.
Истинное же лицо Запада и его настоящие цели в отношении России ярко продемонстрировали события последних дней, заявил эксперт.
"Смотрите, что происходит: вводятся санкции против "Артека" – и сразу, на следующий день, атака на Севастополь, погибшие дети. То есть нам не только запрещают воспитывать детей так, как мы привыкли здесь, как учат наши традиции, наши духовные ценности. Но нас физически начинают уничтожать", – сказал Астахов.
Он подчеркнул, что как и подобные обстрелы мирных граждан на российских территориях, так и санкции против РФ не имеют оправдания и объяснения. В частности, с точки зрения международного права, односторонние санкции в отношении какого-либо государства незаконны, подчеркнул Астахов.
"Это вещь незаконная, которая была придумана американцами в свое время. И они очень хорошо это протранслировали на Евросоюз, который сегодня полностью зависит от Америки", – заметил он.
Эксперт напомнил, что первыми санкции против "Артека" ввели США в августе 2023 года. За год они никак не отразились на популярной детской здравнице в Крыму, и точно так же будет и с санкциями ЕС, уверен Астахов.
Евросоюз 24 июня утвердил очередной, 14-й пакет санкций против России
. Рестрикции коснулись деятельности компаний и организации, связанных с российской энергетикой, финансовым сектором и торговлей, а также граждан. Всего в списке 116 юридических и физических лиц. В перечне подсанкционных оказался международный детский лагерь "Артек" в Крыму. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
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