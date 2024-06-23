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В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия
В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 23.06.2024
В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия
Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Картаполов. По... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T08:57
2024-06-23T08:59
андрей картаполов
государственная дума рф
новости
россия
безопасность
ядерное оружие
ядерная доктрина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Картаполов. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия.В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен.Эскалация со стороны США и НАТО ставит перед РФ вопрос о необходимости внесения изменений в ее базовые документы в сфере ядерного сдерживания, они должны исходить из текущих потребностей страны. Об этом заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://crimea.ria.ru/20240605/yadernaya-doktrina-kogda-rossiya-smozhet-ispolzovat-yadernoe-oruzhie-1137893352.html
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андрей картаполов, государственная дума рф, новости, россия, безопасность, ядерное оружие, ядерная доктрина
В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия

В ядерной доктрине РФ может измениться время принятия решения о применении ядерного оружия

08:57 23.06.2024 (обновлено: 08:59 23.06.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Картаполов. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия.

"Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом", – сказал Картаполов.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен.
Эскалация со стороны США и НАТО ставит перед РФ вопрос о необходимости внесения изменений в ее базовые документы в сфере ядерного сдерживания, они должны исходить из текущих потребностей страны. Об этом заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
 
Андрей КартаполовГосударственная Дума РФНовостиРоссияБезопасностьЯдерное оружиеЯдерная доктрина
 
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