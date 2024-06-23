https://crimea.ria.ru/20240623/v-rf-mogut-izmenit-vremya-prinyatiya-resheniya-na-primenenie-yadernogo-oruzhiya-1138299076.html

В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия

В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 23.06.2024

В РФ могут изменить время принятия решения на применение ядерного оружия

Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Картаполов. По... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T08:57

2024-06-23T08:57

2024-06-23T08:59

андрей картаполов

государственная дума рф

новости

россия

безопасность

ядерное оружие

ядерная доктрина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137706039_0:295:696:687_1920x0_80_0_0_c1b893b65937fc98be89a8000dbc902e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ядерную доктрину России могут изменить, если будут расти вызовы и угрозы в адрес страны, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Картаполов. По его мнению, может измениться время принятия решения на применение ядерного оружия.В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в России рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину. Отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет уничтожен.Эскалация со стороны США и НАТО ставит перед РФ вопрос о необходимости внесения изменений в ее базовые документы в сфере ядерного сдерживания, они должны исходить из текущих потребностей страны. Об этом заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://crimea.ria.ru/20240605/yadernaya-doktrina-kogda-rossiya-smozhet-ispolzovat-yadernoe-oruzhie-1137893352.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей картаполов, государственная дума рф, новости, россия, безопасность, ядерное оружие, ядерная доктрина