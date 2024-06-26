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Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 46 человек, сообщил помощник главы Минздрава России. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T21:58
2024-06-26T22:04
поезд
республика коми
происшествия
российские железные дороги (ржд)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 46 человек, сообщил помощник главы Минздрава России.Три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация Воркуты в Telegram-канале.Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде, сообщает официальный ТГ-канал РЖД. По данным компании, среди них один ребенок. Пострадавших передали медикам. Всего по предварительным данным за медицинской помощью обратилось 46 человек, сообщили в РЖД.
https://crimea.ria.ru/20240626/krtsshenie-passazhirskogo-poezda-v-komi---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138387904.html
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поезд, республика коми, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости
Материал дополняется
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек

Число пострадавших при крушении пассажирского поезда в Коми выросло до 46 человек

21:58 26.06.2024 (обновлено: 22:04 26.06.2024)
 
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры / Перейти в фотобанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 46 человек, сообщил помощник главы Минздрава России.
Три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация Воркуты в Telegram-канале.
"Поступает уточнение по пострадавшим. Состояние "тяжелый" у трех, а не у десяти человек", — говорится в публикации.
Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде, сообщает официальный ТГ-канал РЖД. По данным компании, среди них один ребенок.

Пострадавших передали медикам. Всего по предварительным данным за медицинской помощью обратилось 46 человек, сообщили в РЖД.
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
20:40
Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
 
ПоездРеспублика КомиПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)Новости
 
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22:44Главное за день: 26 июня
22:18В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги
22:12В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер
21:58Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
21:45Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
21:11Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
20:50При крушении пассажирского поезда в Коми пострадали 20 человек - власти
20:40Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
20:23Мэр Керчи получил предупреждение Аксенова
20:02Крымский мост открыт
19:58Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:48Крымский мост закрыт
19:47Воздушная тревога в Севастополе
19:16Авария пассажирского поезда: с рельсов сошли 9 вагонов
19:04Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка
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