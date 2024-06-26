https://crimea.ria.ru/20240626/chislo-postradavshikh-pri-krushenii-passazhirskogo-poezda-v-komi-vyroslo-do-40-1138389456.html
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 46 человек, сообщил помощник главы Минздрава России. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T21:58
2024-06-26T21:58
2024-06-26T22:04
поезд
республика коми
происшествия
российские железные дороги (ржд)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 46 человек, сообщил помощник главы Минздрава России.Три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация Воркуты в Telegram-канале.Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде, сообщает официальный ТГ-канал РЖД. По данным компании, среди них один ребенок. Пострадавших передали медикам. Всего по предварительным данным за медицинской помощью обратилось 46 человек, сообщили в РЖД.
https://crimea.ria.ru/20240626/krtsshenie-passazhirskogo-poezda-v-komi---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138387904.html
республика коми
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2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, республика коми, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости
Материал дополняется
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
Число пострадавших при крушении пассажирского поезда в Коми выросло до 46 человек
21:58 26.06.2024 (обновлено: 22:04 26.06.2024)