https://crimea.ria.ru/20240626/chislo-postradavshikh-pri-krushenii-passazhirskogo-poezda-v-komi-vyroslo-do-40-1138389456.html

Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек

Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек

После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 46 человек, сообщил помощник главы Минздрава России. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T21:58

2024-06-26T21:58

2024-06-26T22:04

поезд

республика коми

происшествия

российские железные дороги (ржд)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 46 человек, сообщил помощник главы Минздрава России.Три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация Воркуты в Telegram-канале.Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде, сообщает официальный ТГ-канал РЖД. По данным компании, среди них один ребенок. Пострадавших передали медикам. Всего по предварительным данным за медицинской помощью обратилось 46 человек, сообщили в РЖД.

https://crimea.ria.ru/20240626/krtsshenie-passazhirskogo-poezda-v-komi---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138387904.html

республика коми

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, республика коми, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости