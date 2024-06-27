https://crimea.ria.ru/20240627/esche-odna-zhertva-krusheniya-poezda-v-komi--naydena-pogibshaya-devochka-1138410828.html

Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка

Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка

Тело третей жертва крушения поезда в Коми обнаружено на месте аварии – это 16-летняя девочка, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:16

республика коми

новости

железная дорога

происшествия

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Тело третей жертва крушения поезда в Коми обнаружено на месте аварии – это 16-летняя девочка, пишет РИА Новости.Ранее в РЖД сообщали о двух погибших. Местонахождение еще одного пассажира устанавливалось."Найдено тело третьего погибшего", – цитирует агентство представителя экстренных служб.Со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, уточняется, что речь идет о 16-летней девочке.ЧП произошло накануне вечером. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились более 200 человек. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Предварительная причина ЧП – размыв железной дороги после дождей.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария пассажирского поезда: с рельсов сошли 9 вагоновГлава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поездаРежим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда

республика коми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, новости, железная дорога, происшествия, поезд