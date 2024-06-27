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Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка
Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка
Тело третей жертва крушения поезда в Коми обнаружено на месте аварии – это 16-летняя девочка, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:16
республика коми
новости
железная дорога
происшествия
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Тело третей жертва крушения поезда в Коми обнаружено на месте аварии – это 16-летняя девочка, пишет РИА Новости.Ранее в РЖД сообщали о двух погибших. Местонахождение еще одного пассажира устанавливалось."Найдено тело третьего погибшего", – цитирует агентство представителя экстренных служб.Со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, уточняется, что речь идет о 16-летней девочке.ЧП произошло накануне вечером. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились более 200 человек. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Предварительная причина ЧП – размыв железной дороги после дождей.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария пассажирского поезда: с рельсов сошли 9 вагоновГлава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поездаРежим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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96
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республика коми, новости, железная дорога, происшествия, поезд
Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка

Число жертв крушения поезда в Коми выросло до трех человек

17:16 27.06.2024
 
© Фото : соцсетиНа месте крушения пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми
На месте крушения пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми
© Фото : соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Тело третей жертва крушения поезда в Коми обнаружено на месте аварии – это 16-летняя девочка, пишет РИА Новости.
Ранее в РЖД сообщали о двух погибших. Местонахождение еще одного пассажира устанавливалось.
"Найдено тело третьего погибшего", – цитирует агентство представителя экстренных служб.
Со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, уточняется, что речь идет о 16-летней девочке.
ЧП произошло накануне вечером. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились более 200 человек. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Предварительная причина ЧП – размыв железной дороги после дождей.
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Республика КомиНовостиЖелезная дорогаПроисшествияПоезд
 
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