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На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших
На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших - РИА Новости Крым, 27.06.2024
На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших
На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T08:59
2024-06-27T09:08
россия
происшествия
поезд
транспорт
республика коми
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД.ЧП произошло накануне вечером. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились более 200 человек. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Утром в четверг на месте аварии был обнаружен погибший, сейчас количество жертв выросло до двух.В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира. Спасатели ведут его поиски. В РЖД пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поездаКрушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
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россия, происшествия, поезд, транспорт, республика коми, российские железные дороги (ржд)
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На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших

На месте крушения поезда Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек

08:59 27.06.2024 (обновлено: 09:08 27.06.2024)
 
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры / Перейти в фотобанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД.
ЧП произошло накануне вечером. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились более 200 человек. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Утром в четверг на месте аварии был обнаружен погибший, сейчас количество жертв выросло до двух.
"На месте схода пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек", - говорится в Telegram-канале РЖД.
В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира. Спасатели ведут его поиски.
В РЖД пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
"Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании. Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн рублей, остальным пострадавшим – по 500 тыс. рублей", - отметила пресс-служба компании.
Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.
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РоссияПроисшествияПоездТранспортРеспублика КомиРоссийские железные дороги (РЖД)
 
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