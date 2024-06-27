https://crimea.ria.ru/20240627/na-meste-krusheniya-passazhirskogo-poezda-v-komi-obnaruzheny-dvoe-pogibshikh--1138393248.html

На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших

На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших - РИА Новости Крым, 27.06.2024

На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших

На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T08:59

2024-06-27T08:59

2024-06-27T09:08

россия

происшествия

поезд

транспорт

республика коми

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД.ЧП произошло накануне вечером. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились более 200 человек. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Утром в четверг на месте аварии был обнаружен погибший, сейчас количество жертв выросло до двух.В настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира. Спасатели ведут его поиски. В РЖД пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.Читайте также на РИА Новости Крым:Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поездаКрушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу

россия

республика коми

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, поезд, транспорт, республика коми, российские железные дороги (ржд)