https://crimea.ria.ru/20240627/pod-odnim-iz-oprokinuvshikhsya-vagonov-v-komi-obnaruzhili-pogibshego-1138392356.html
Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
Тело мужчины найдено под одним из вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск который потерпел крушение в Республике Коми в среду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T07:34
2024-06-27T07:34
2024-06-27T08:05
республика коми
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
поезд
железная дорога
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138392410_0:141:543:446_1920x0_80_0_0_be39099bfd23ffc2a6fc0e96ca60a7ac.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Тело мужчины найдено под одним из вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск который потерпел крушение в Республике Коми в среду. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СКР.В среду вечером девять из 14 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне. ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми. Предварительно причиной крушения мог послужить подмыв полотна из-за сильных дождей. В поезде ехали 232 человека. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.
https://crimea.ria.ru/20240627/rezhim-chs-vveli-v-komi-posle-krusheniya-passazhirskogo-poezda-1138391865.html
республика коми
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138392410_0:59:544:466_1920x0_80_0_0_ab275c8d6fe356f08e418b7cca50fa5e.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), поезд, железная дорога, новости
Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
Погибший обнаружен под одним из вагонов в Коми после крушения пассажирского поезда
07:34 27.06.2024 (обновлено: 08:05 27.06.2024)