https://crimea.ria.ru/20240627/pod-odnim-iz-oprokinuvshikhsya-vagonov-v-komi-obnaruzhili-pogibshego-1138392356.html

Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего

Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего

Тело мужчины найдено под одним из вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск который потерпел крушение в Республике Коми в среду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T07:34

2024-06-27T07:34

2024-06-27T08:05

республика коми

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

поезд

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Тело мужчины найдено под одним из вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск который потерпел крушение в Республике Коми в среду. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СКР.В среду вечером девять из 14 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне. ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми. Предварительно причиной крушения мог послужить подмыв полотна из-за сильных дождей. В поезде ехали 232 человека. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.

https://crimea.ria.ru/20240627/rezhim-chs-vveli-v-komi-posle-krusheniya-passazhirskogo-poezda-1138391865.html

республика коми

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), поезд, железная дорога, новости