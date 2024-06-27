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Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
Тело мужчины найдено под одним из вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск который потерпел крушение в Республике Коми в среду. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T07:34
2024-06-27T08:05
республика коми
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
поезд
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Тело мужчины найдено под одним из вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск который потерпел крушение в Республике Коми в среду. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СКР.В среду вечером девять из 14 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне. ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми. Предварительно причиной крушения мог послужить подмыв полотна из-за сильных дождей. В поезде ехали 232 человека. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.
https://crimea.ria.ru/20240627/rezhim-chs-vveli-v-komi-posle-krusheniya-passazhirskogo-poezda-1138391865.html
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РИА Новости Крым
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республика коми, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), поезд, железная дорога, новости
Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего

Погибший обнаружен под одним из вагонов в Коми после крушения пассажирского поезда

07:34 27.06.2024 (обновлено: 08:05 27.06.2024)
 
© Фото : соцсетиНа месте крушения пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми
На месте крушения пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми
© Фото : соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Тело мужчины найдено под одним из вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск который потерпел крушение в Республике Коми в среду. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СКР.
"Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми, где сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута – Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда", - сказано в Telegram-сообщении ведомства.
В среду вечером девять из 14 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне. ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми. Предварительно причиной крушения мог послужить подмыв полотна из-за сильных дождей.
В поезде ехали 232 человека. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.
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